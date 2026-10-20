चेहरे पर आने लगेगी अपने आप रौनक, जब रोज करेंगे ये आसान योगासन; जानें करने का सही तरीका और फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लोग चेहरे पर ग्लो लाने के लिए तरह-तरह के स्किन प्रोडक्ट्स लगाते हैं, घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, पर ऐसे कई योगासन हैं जो नेचुरली चेहरे पर निखार लाने में मदद करेंगे। हमें लगता है कि योग केवल शरीर को फिट रखता है, जबकि यह हमारी त्वचा का भी उतना ही ख्याल रखता है।

आइए आपको ऐसे ही आसान और असरदार योगासनों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिनसे खिली-खिली त्वचा मिल सकती है: अधो मुख श्वानासन यह सूर्य नमस्कार का नौवां आसन है, इसे रूटीन में शामिल कर हम अपने तन-मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। इसे नियमित रूप से करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे चेहरे पर रौनक तो आती ही है, साथ ही यह हमारी रीढ़ को लचीला बनाए रखने, शरीर के निचले हिस्से को मजबूती देने और स्ट्रेस फ्री रखने में मदद करता है।