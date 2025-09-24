नोएडा में बढ़ा डेंगू का आतंक, 6 लक्षण दिखते ही फौरन करें डॉक्टर से बात; लापरवाही पड़ सकती है भारी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नोएडा में डेंगू के मामले (Dengue Cases in Noida) तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 22 दिनों में यहां लगभग 245 डेंगू के मामले सामने आए हैं। बारिश के मौसम के बाद डेंगू, मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इसके बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय है। खतरनाक बात यह है कि डेंगू का पता अगर देर से लगे, तो यह जानलेवा साबित हो सकता है।