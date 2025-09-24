नोएडा में बढ़ा डेंगू का आतंक, 6 लक्षण दिखते ही फौरन करें डॉक्टर से बात; लापरवाही पड़ सकती है भारी
नोएडा में डेंगू का आतंक तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 22 दिनों में 245 नए मामले सामने आए हैं। इस आंकड़े को देखते हुए सतर्क हो जाने की जरूरत है क्योंकि लापरवाही के कारण बात जान पर भी बन सकती है। दरअसल गंभीर मामलों में डेंगू जानलेवा साबित हो सकता है। आइए जानें इसकी पहचान (Dengue Symptoms) कैसे करें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नोएडा में डेंगू के मामले (Dengue Cases in Noida) तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 22 दिनों में यहां लगभग 245 डेंगू के मामले सामने आए हैं। बारिश के मौसम के बाद डेंगू, मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इसके बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय है। खतरनाक बात यह है कि डेंगू का पता अगर देर से लगे, तो यह जानलेवा साबित हो सकता है।
जी हां, गंभीर मामलों में डेंगू के कारण मरीज की जान भी जा सकती है। इसलिए इसके लक्षणों (Symptoms of Dengue) को तुरंत पहचानना और इलाज करवाना बेहद जरूरी है। आइए जानें डेंगू के लक्षण कैसे होते हैं और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।
डेंगू के लक्षण कैसे होते हैं?
डेंगू के लक्षण आमतौर पर मच्छर के काटने के 3-7 दिन बाद दिखाई देते हैं, जो इस तरह हो सकते हैं-
- तेज बुखार- अचानक तेज बुखार (104-105 डिग्री फारेनहाइट तक) आना डेंगू का सबसे पहला और सामान्य लक्षण है।
- सिरदर्द- आंखों के पीछे तेज दर्द होना, जो आंखों को हिलाने पर और बढ़ जाता है।
- मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द- शरीर, मांसपेशियों और जोड़ों में इतना तेज दर्द होता है कि इसे "हड्डीतोड़ बुखार" भी कहा जाता है।
- त्वचा पर रैशेज- बुखार आने के 2-5 दिन बाद त्वचा पर लाल रैशेज दिखाई दे सकते हैं।
- जी मिचलाना और उल्टी- मतली आना, उल्टी होना और भूख कम लगना।
- थकान और कमजोरी- शरीर में भारी थकान और कमजोरी महसूस होना।
डेंगू के गंभीर लक्षण-
- पेट में तेज दर्द
- लगातार उल्टी होना
- मसूड़ों या नाक से खून आना
- सांस लेने में तकलीफ
- थकान और बेचैनी बढ़ना
- कन्फ्यूजन या चिड़चिड़ापन
डेंगू से बचाव के लिए क्या करना चाहिए?
मच्छरों के प्रजनन को रोकें-
- घर के आस-पास पानी जमा न होने दें। गमलों, कूलर, टायर, खाली बर्तनों आदि में जमा पानी हर हफ्ते साफ करें।
- पानी की टंकियों और कंटेनरों को ढककर रखें।
- कूड़ेदान को हमेशा ढक्कन लगाकर रखें।
मच्छरों के काटने से बचें-
- पूरी बाजू के कपड़े पहनें। शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढककर रखें।
- मच्छरदानी का इस्तेमाल करें।
- मच्छर भगाने वाली क्रीम, स्प्रे या लोशन का इस्तेमाल करें। घर के अंदर मच्छर मारने वाली दवा या कॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- दरवाजों और खिड़कियों पर महीन जाली लगवाएं ताकि मच्छर अंदर न आ सकें।
- दिन के समय खास सावधानी बरतें, क्योंकि डेंगू फैलाने वाला मच्छर दिन में ही काटता है।
इम्युनिटी बढ़ाएं-
- पौष्टिक खाना खाएं और खूब सारा पानी और जूस आदि पिएं।
- हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं।
- नारियल पानी, ताजे फलों का रस और सूप पीना फायदेमंद होता है।
अगर डेंगू हो जाए तो क्या करें?
- तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और उनके बताए अनुसार इलाज करवाएं।
- भरपूर आराम करें।
- डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा खुद से न लें।
- शरीर में पानी की कमी न होने दें। ओआरएस का घोल, नींबू पानी, छाछ आदि पिएं।
- मरीज के प्लेटलेट्स काउंट की नियमित जांच करवाते रहें।
