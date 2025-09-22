Language
    वायरल बुखार में इन लक्षणों को इग्नोर करने से बचें, राहत के लिए तुरंत कराएं जांच

    By Satya Prakash Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:08 PM (IST)

    सुलतानपुर मेडिकल कॉलेज में सोमवार को तीन हजार से अधिक मरीजों का पंजीकरण हुआ जिनमें से तीन सौ से अधिक बुखार खांसी और सांस फूलने से पीड़ित थे। डॉक्टरों ने ज्यादातर मरीजों को वायरल बुखार से पीड़ित बताया और कुछ में डेंगू व मलेरिया के लक्षण दिखने पर रक्त जांच की सलाह दी। बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

    वायरल बुखार बढ़ने से अस्पतालों में मरीजों की लग रही भीड़।

    संवाद सूत्र, सुलतानपुर। सोमवार को मेडिकल कॉलेज के पुरुष अस्पताल में तीन हजार से अधिक मरीजों का पंजीकरण किया गया। इसमें से तीन सौ से अधिक मरीज बुखार, खांसी व सांस फूलने की समस्या से पीड़ित थे। चिकित्सक इनमें से ज्यादा मरीजों को वायरल बुखार से पीड़ित हाेना बता रहे थे।

    कुछ मरीजों में डेंगू व मलेरिया जैसे लक्षण दिखने पर उनको रक्त जांच के लिए परामर्श दिया गया। बदलते मौसम में चिकित्सक लोगों को एसी, कूलर व पंखे की सीधी हवा से बचने की सलाह दे रहे हैं।

    पांचोंपीरन की नरगिस को तेज बुखार व सांस फूलने की समस्या थी। इसी प्रकार सांस व बुखार से पीड़ित कुड़वार के राम आसरे, गोलाघाट के निशांत, मुरलीनगर के साहब, विनोबापुरी की साधना, दिखौली के श्याम करन, कटका खानपुर के प्रशांत, गंदा नाला के अंबुज समेत अन्य ओपीडी में दिखाने आए थे।

    वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. पवन कुमार सिंह ने बताया कि इस समय गर्मी व उमस के बाद मौसम अचानक से ठंडा हो रहा है। यह मौसम में बदलाव के कारण है। अभी शरीर बदलते मौसम के अनुरूप खुद को ढालने में असमर्थ है, इसलिए लोग बीमार हो रहे हैं।

    हालांकि, इसमें ज्यादा वायरल बुखार से पीड़ित हैं। इन मरीजों को पांच से छह दिनों तक नियमित दवाएं खाने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि, कई मरीजों में डेंगू व मलेरिया जैसे लक्षण भी दिखाई दे रहे है। ऐसे में उन्हें रक्त जांच के लिए नमूने देने को कहा जा रहा है।

    चिकित्सक के अनुसार वायरल बुखार के प्रमुख लक्षण तेज बुखार, सिर में दर्द, नाक से पानी आना, कान में सरसराहट, गले में खरास, हल्की खांसी, शरीर में दर्द तथा अनिद्रा हैं। मलेरिया में ठंड के साथ तेज बुखार आना, बुखार तीन से पांच दिनों तक लगातार बने रहना, सिर व जोड़ों में दर्द, कमजोरी, उबकाई, भूख न लगना प्रमुख कारण हैं।

    वहीं, डेंगू में तेज बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, शरीर के सभी जोड़ों में असहनीय दर्द, उल्टी, कभी-कभी रक्तस्राव, थकान, कमजोरी, भोजन में अरुचि, प्यास लगना जैसे प्रमुख लक्षण हैं। इसमें प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगता है, जिसकी पूर्ति इसे चढ़ाकर की जाती है।

