डार्क चॉकलेट और बेरीज से बढ़ेगी याददाश्त, स्ट्रेस भी होगा कम; स्टडी में सामने आए चौंकाने वाले नतीजे

आइएएनएस, नई दिल्ली। अगर आप अक्सर चीजें भूल जाते हैं या तनाव महसूस करते हैं, तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है। हाल ही में किए गए एक शोध में सामने आया है कि डार्क चॉकलेट और बेरीज जैसे खाद्य पदार्थ न सिर्फ आपके मूड को बेहतर बनाते हैं, बल्कि याददाश्त और दिमागी क्षमता को भी बढ़ाते हैं।

जापान के शिबौरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने पाया है कि इन दोनों चीजों में पाए जाने वाले फ्लैवेनॉल्स नामक तत्व मस्तिष्क के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। यह तत्व शरीर में ऐसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं, जो किसी हल्के व्यायाम के समान होती हैं- यानी बिना कसरत किए ही दिमाग को मिलती है ‘मेंटल एक्सरसाइज’।

फ्लैवेनॉल्स कैसे करते हैं काम? फ्लैवेनॉल्स प्राकृतिक यौगिक हैं जो कोको, डार्क चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी जैसे फलों में पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर में नर्वस सिस्टम को एक्टिव करते हैं और मस्तिष्क को हल्के तनाव की स्थिति में लाते हैं। यह हल्का तनाव दरअसल फायदेमंद होता है क्योंकि इससे ध्यान, फोकस और याददाश्त में सुधार आता है।

वैज्ञानिकों के मुताबिक, जब हम फ्लैवेनॉल से भरपूर चीजें खाते हैं, तो यह मस्तिष्क में डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को सक्रिय करता है। यही रसायन हमारे मूड, ऊर्जा और याददाश्त को नियंत्रित करते हैं। स्टडी में कैसे किया गया टेस्ट? अध्ययन में शोधकर्ताओं ने फ्लैवेनॉल्स के असर को जांचने के लिए चूहों पर 10 सप्ताह तक प्रयोग किया। कुछ चूहों को रोज़ाना फ्लैवेनॉल की खुराक दी गई, जबकि अन्य को सामान्य भोजन दिया गया। नतीजे चौंकाने वाले थे-

फ्लैवेनॉल लेने वाले चूहे ज्यादा एक्टिव थे, उनका व्यवहार तेज था और वे नई चीजें जल्दी सीख रहे थे। उनके मस्तिष्क में याददाश्त और सीखने से जुड़े रसायनों का स्तर भी बढ़ा हुआ पाया गया।

वैज्ञानिकों को दिखी बड़ी उम्मीद विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही प्रभाव मनुष्यों में भी दिखा, तो यह शोध तनाव, चिंता और याददाश्त की कमी जैसी बढ़ती समस्याओं के लिए एक नई दिशा साबित हो सकता है। डॉ. यासुयुकी फुजी, जो इस अध्ययन से जुड़े थे, का कहना है- “फ्लैवेनॉल्स द्वारा उत्पन्न जैविक प्रतिक्रियाएं व्यायाम जैसी होती हैं। इसका नियमित सेवन मस्तिष्क की कार्यक्षमता और जीवन की गुणवत्ता दोनों में सुधार कर सकता है।”