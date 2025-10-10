Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होते Oats, हेल्दी समझकर खाते हैं आप; तो यहां पढ़ें इसके नुकसान

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई एक हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहता है और ऐसे में ओट्स सबसे पहली पसंद बन गया है। इसे झटपट बनाना आसान है और इसके फायदों के बारे में भी खूब चर्चा होती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यह सबके लिए फायदेमंद नहीं है? कुछ लोगों के लिए, रोज ओट्स खाना फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Oats Side Effects: ओट्स खाने से पहले जान लें ये बातें (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की भागदौड़ में जब कुछ समझ नहीं आता, तो दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आती है- ओट्स! इसे हेल्दी मानकर हम झटपट बना लेते हैं, खा लेते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन तो हेल्दी शुरू हुआ। अखबार से लेकर टीवी तक, हर जगह इसके फायदों की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन क्या किसी ने आपसे कहा है कि यह 'सुपरफूड' हर किसी के लिए नहीं बना है? आइए, इस आर्टिकल में इससे जुड़े 5 नुकसानों (Oats Side Effects) के बारे में बताते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    oats

    ग्लूटेन से एलर्जी वाले लोग

    ओट्स खुद तो ग्लूटेन-फ्री होते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें ऐसी फैक्ट्रियों में प्रोसेस किया जाता है जहां गेहूं, जौ और राई भी प्रोसेस होती हैं। इस कारण उनमें ग्लूटेन की थोड़ी मात्रा मिल सकती है। अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है या आप सेलिएक रोग से पीड़ित हैं, तो ओट्स खाने से आपके पाचन तंत्र में सूजन और अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।

    पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या वाले लोग

    ओट्स में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर आपका पाचन कमजोर है या आपको अक्सर गैस, कब्ज या पेट फूलने जैसी समस्याएं होती हैं, तो ओट्स आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। ज्यादा फाइबर को पचाने में पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं।

    किडनी के मरीज

    किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी ओट्स से दूरी बनानी चाहिए। ओट्स में फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, जो किडनी के लिए हानिकारक हो सकती है। अगर आपकी किडनी कमजोर है, तो फॉस्फोरस शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है।

    जिन्हें पोषक तत्वों की कमी है

    ओट्स में फाइटिक एसिड नामक एक कंपाउंड होता है। यह शरीर में जाकर आयरन और कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स को अवशोषित होने से रोक सकता है। अगर आप पहले से ही किसी पोषक तत्व की कमी से जूझ रहे हैं, तो रोज ओट्स खाना आपकी समस्या को और बढ़ा सकता है।

    अगर ब्लड शुगर रहता है अनियंत्रित

    भले ही ओट्स को हेल्दी माना जाता है, लेकिन कुछ प्रकार के ओट्स (जैसे कि इंस्टेंट ओट्स) में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अलावा, लोग अक्सर इसमें चीनी, शहद या मीठे फल मिलाकर खाते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है। अगर आपको डायबिटीज है या आपका ब्लड शुगर लेवल स्थिर नहीं रहता है, तो ओट्स खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

    यह भी पढ़ें- क्या आप भी गेहूं के आटे का ढूंढ रहे हैं विकल्प, तो आज ही डाइट में शामिल करें ये ऑल्टरनेटिव्स

    यह भी पढ़ें- वजन कम करने के लि‍ए खाना शुरू कर दें 6 Healthy Snacks, 15 द‍िन में गायब हो जाएगी लटकती तोंद

    Disclaimer: ओट्स एक पौष्टिक आहार है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि आपकी सेहत के लिए क्या सही है। अगर आप ऊपर बताई गई किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो ओट्स को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले किसी डायटिशियन या डॉक्टर से सलाह जरूर लें।