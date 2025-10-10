हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होते Oats, हेल्दी समझकर खाते हैं आप; तो यहां पढ़ें इसके नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की भागदौड़ में जब कुछ समझ नहीं आता, तो दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आती है- ओट्स! इसे हेल्दी मानकर हम झटपट बना लेते हैं, खा लेते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन तो हेल्दी शुरू हुआ। अखबार से लेकर टीवी तक, हर जगह इसके फायदों की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन क्या किसी ने आपसे कहा है कि यह 'सुपरफूड' हर किसी के लिए नहीं बना है? आइए, इस आर्टिकल में इससे जुड़े 5 नुकसानों (Oats Side Effects) के बारे में बताते हैं।

ग्लूटेन से एलर्जी वाले लोग ओट्स खुद तो ग्लूटेन-फ्री होते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें ऐसी फैक्ट्रियों में प्रोसेस किया जाता है जहां गेहूं, जौ और राई भी प्रोसेस होती हैं। इस कारण उनमें ग्लूटेन की थोड़ी मात्रा मिल सकती है। अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है या आप सेलिएक रोग से पीड़ित हैं, तो ओट्स खाने से आपके पाचन तंत्र में सूजन और अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।

पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या वाले लोग ओट्स में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर आपका पाचन कमजोर है या आपको अक्सर गैस, कब्ज या पेट फूलने जैसी समस्याएं होती हैं, तो ओट्स आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। ज्यादा फाइबर को पचाने में पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं।

किडनी के मरीज किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी ओट्स से दूरी बनानी चाहिए। ओट्स में फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, जो किडनी के लिए हानिकारक हो सकती है। अगर आपकी किडनी कमजोर है, तो फॉस्फोरस शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है।

जिन्हें पोषक तत्वों की कमी है ओट्स में फाइटिक एसिड नामक एक कंपाउंड होता है। यह शरीर में जाकर आयरन और कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स को अवशोषित होने से रोक सकता है। अगर आप पहले से ही किसी पोषक तत्व की कमी से जूझ रहे हैं, तो रोज ओट्स खाना आपकी समस्या को और बढ़ा सकता है।