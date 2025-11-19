घर को महकाने वाली खुशबूदार कैंडल्स बना रही बीमार, आज ही जान लें बड़े नुकसान, वरना होगा पछतावा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रोमांटिक-सा डिनर हो या फिर घर की वाइब में पॉजिटिव बदलाव लाना हो, कैंडल एक आसान और सस्ता विकल्प नजर आता है। अपने घर के अंदर रोजाना कैंडल जलाने वाले लोगों की सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

साथ ही इससे निकलने वाले धुएं व पार्टिकल्स सिरदर्द, चक्कर, एंग्जायटी या फिर कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। अप्रैल 2015 में हुई स्टडी बताती है कि अगर मोमबत्ती ना भी जल रही हो तो भी वो टॉक्सिन्स छोड़ सकती है। आइए जानते हैं, रोजाना घर के अंदर कैंडल जलाने के क्या नुकसान हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।

क्या होता है जब हम जलाते हैं कैंडल मोमबत्ती जलाते ही हाइड्रोजन और कार्बन युक्त केमिकल कम्पाउंड हवा में घुल जाता है। जलती हुई मोमबत्ती के पार्टिकल्स में कुछ मात्रा में टोल्यूनि और बेंजीन के भी कुछ अंश रिलीज हो जाते हैं। टोल्यूनि का इस्तेमाल आमतौर पर पेंट थिनर और एडहेसिव में होता है।

वहीं, जंगल में लगने वाली आग, ज्वालामुखी और कोयले या तेल के जलने पर निकलने वाली गैसों में से एक बेंजीन भी है। हालांकि, बेंजीन की ज्यादातर मात्रा स्मोकिंग के जरिए शरीर में जाती है। यह कैंसरकारी गैस भी मानी जाती है, जिससे ल्युकेमिया और ब्लड कैंसर जैसे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।