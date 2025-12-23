Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हार्ट अटैक का खतरा होगा कम! बस डाइट में शामिल करें ये एक नेचुरल ड्रिंक

    By Meenakshi NaiduEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:34 PM (IST)

    नारियल पानी एक नेचुरल, न्यूट्रीशन से भरपूर ड्रिंक है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। रोजाना इसका सेवन करने से ...और पढ़ें

    Hero Image

    नारियल पानी: गर्मियों में सेहत का खजाना, जानें रोजाना पीने के फायदे (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखना और अंदर से ठंडक पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में नारियल पानी एक नेचुरल और न्यूट्रीशन से भरपूर ऑप्शन है, जो न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि शरीर को आवश्यक मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रदान करता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ताजे हरे नारियल से प्राप्त यह ड्रिंक शरीर की कई जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐसे में रोजाना इसका सेवन करने से सेहत को कई तरह के फायदे मिलते हैं। तो फिर देर किस बात कि आइए जानते हैं कि रोजाना नारियल पानी पीने से क्या-क्या लाभ होते हैं।

    शरीर को हाइड्रेट रखता है

    नारियल पानी में पोटैशियम, सोडियम, मैग्नीशियम जैसे नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। गर्मियों में या वर्कआउट के बाद यह नेचुरल एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है।

    डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाए

    इसमें पाए जाने वाले बायोएक्टिव एंजाइम्स पेट की समस्याओं जैसे गैस, अपच और एसिडिटी से राहत दिलाते हैं। सुबह खाली पेट नारियल पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और पाचन सुधरता है।

    ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे

    नारियल पानी में पोटैशियम अधिक मात्रा में होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है।

    वेट लॉस करने में सहायक

    कम कैलोरी और जीरो फैट होने के कारण यह वजन घटाने की प्रक्रिया में मदद करता है। यह पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती।

    स्किन और बालों को बनाए हेल्दी

    इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण स्किन को डीटॉक्स करते हैं और नेचुरल ग्लो लाते हैं। साथ ही बालों की ग्रोथ को बेहतर बनाते हैं और डैंड्रफ की समस्या में भी राहत देते हैं।

    किडनी और यूरिन को रखे स्वस्थ

    नारियल पानी एक नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक है, जो शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है। यह किडनी स्टोन बनने की संभावना को कम करता है और यूरीन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाता है।

    डायबिटीज में सुरक्षित और फायदेमंद

    इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर लेवल को तेजी से नहीं बढ़ाता। डायबिटीज पेशेंट्स भी सीमित मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं।

    नारियल पानी एक सरल लेकिन प्रभावशाली नेचुरल ड्रिंक है, जो शरीर, स्किन और ऑर्गन्स की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसे रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल कर आप लंबे समय तक स्वस्थ और एनर्जेटिक रह सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- सुपरहेल्दी नारियल पानी भी बन सकता है खतरा? बस 7 लोगों को नहीं करनी चाहिए पीने की गलती

    यह भी पढ़ें- नारियल पानी रोज पिएं या हफ्ते में 4 बार? जानिए सेहत के लिए कौन-सा तरीका है सबसे बेस्ट

    Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।