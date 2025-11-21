सुपरहेल्दी नारियल पानी भी बन सकता है खतरा? बस 7 लोगों को नहीं करनी चाहिए पीने की गलती
नारियल पानी को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका सेवन हानिकारक हो सकता है। इसमें मौजूद पोटैशियम, शुगर और डाइयूरेटिक गुण कुछ खास स्वास्थ्य स्थितियों में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए नारियल पानी पीने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह किन लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है और किन लोगों के लिए फायदेमंद। आइए जानते हैं किन्हें करना चाहिए इसे पीने से परहेज।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नारियल पानी को अक्सर हेल्दी और हाइड्रेटिंग ड्रिंक के रूप में देखा जाता है। यह शरीर को मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर पोषण देता है, और गर्मी के मौसम में एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है।
लेकिन हर किसी के लिए नारियल पानी फायदेमंद नहीं होता। कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों में इसका सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ तरह के लोगों के बारे में, जिन्हें नारियल पानी पीने से बचना चाहिए और इसके पीछे की वजहें क्या हैं।
किडनी प्रॉब्लम्स वाले लोग
नारियल पानी में पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है। किडनी के रोगियों को अधिक पोटैशियम हानिकारक हो सकता है क्योंकि उनकी किडनी इसे सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती, जिससे हार्ट रिदम बिगड़ सकता है।
डायबिटीज के मरीज
नारियल पानी प्राकृतिक रूप से मीठा होता है। इसकी वजह से इसका अधिक सेवन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है, खासकर जब यह प्रोसेस्ड या फ्लेवर्ड हो। डायबिटिक मरीजों को सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए।
लो ब्लड प्रेशर वाले लोग
नारियल पानी ब्लड प्रेशर को नेचुरली कम करता है। ऐसे में जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही कम रहता है, उनके लिए यह चक्कर, थकान या बेहोशी की समस्या पैदा कर सकता है।
अस्थमा या एलर्जी से ग्रस्त व्यक्ति
कुछ लोगों को नारियल से एलर्जी हो सकती है, जिससे स्किन रैशज, सांस लेने में दिक्कत या एनाफिलैक्सिस जैसी सीरियस इफेक्ट हो सकती है।
जिन्हें बार-बार पेशाब की समस्या होती है
नारियल पानी एक नेचुरल डाइयूरेटिक है, जो बार-बार यूरिन आने की समस्या को और बढ़ा सकता है। जिन लोगों को बार-बार पेशाब आने की परेशानी है, उन्हें इसका सीमित सेवन करना चाहिए।
सर्जरी से पहले वाले मरीज
सर्जरी से पहले नारियल पानी का सेवन इलेक्ट्रोलाइट्स के असंतुलन का कारण बन सकता है, जिससे एनेस्थीसिया की प्रतिक्रिया पर असर हो सकता है। इसलिए डॉक्टर सर्जरी से कम से कम दो हफ्ते पहले इसका सेवन बंद करने की सलाह देते हैं।
बहुत ज्यादा वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे लोग
नारियल पानी बहुत कम कैलोरी वाला होता है। अगर कोई वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो यह पर्याप्त ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाता और ऐसे लोगों को अधिक कैलोरी वाले ऑप्शनल लेने चाहिए।
ये बात और है कि नारियल पानी एक नैचुरल हेल्थ ड्रिंक है, लेकिन हर किसी के शरीर और स्वास्थ्य जरूरतें अलग होती हैं। इसलिए विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेकर ही इसका सेवन करना चाहिए।
Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
