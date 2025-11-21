सुपरहेल्दी नारियल पानी भी बन सकता है खतरा? बस 7 लोगों को नहीं करनी चाहिए पीने की गलती

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नारियल पानी को अक्सर हेल्दी और हाइड्रेटिंग ड्रिंक के रूप में देखा जाता है। यह शरीर को मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर पोषण देता है, और गर्मी के मौसम में एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है।

लेकिन हर किसी के लिए नारियल पानी फायदेमंद नहीं होता। कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों में इसका सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ तरह के लोगों के बारे में, जिन्हें नारियल पानी पीने से बचना चाहिए और इसके पीछे की वजहें क्या हैं।

लो ब्लड प्रेशर वाले लोग नारियल पानी ब्लड प्रेशर को नेचुरली कम करता है। ऐसे में जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही कम रहता है, उनके लिए यह चक्कर, थकान या बेहोशी की समस्या पैदा कर सकता है।

अस्थमा या एलर्जी से ग्रस्त व्यक्ति कुछ लोगों को नारियल से एलर्जी हो सकती है, जिससे स्किन रैशज, सांस लेने में दिक्कत या एनाफिलैक्सिस जैसी सीरियस इफेक्ट हो सकती है। जिन्हें बार-बार पेशाब की समस्या होती है नारियल पानी एक नेचुरल डाइयूरेटिक है, जो बार-बार यूरिन आने की समस्या को और बढ़ा सकता है। जिन लोगों को बार-बार पेशाब आने की परेशानी है, उन्हें इसका सीमित सेवन करना चाहिए। सर्जरी से पहले वाले मरीज सर्जरी से पहले नारियल पानी का सेवन इलेक्ट्रोलाइट्स के असंतुलन का कारण बन सकता है, जिससे एनेस्थीसिया की प्रतिक्रिया पर असर हो सकता है। इसलिए डॉक्टर सर्जरी से कम से कम दो हफ्ते पहले इसका सेवन बंद करने की सलाह देते हैं।