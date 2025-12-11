वेट लॉस के लिए ब्लैक कॉफी: कब और कितनी पिएं? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सबकुछ
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी में उस 'जादुई' नुस्खे की तलाश कर रहे हैं जो आपकी मेहनत को सफल बना दे? अक्सर हम सुनते हैं कि ब्लैक कॉफी वजन घटाने में मदद करती है, लेकिन क्या यह सच है? अगर हां, तो क्या वजन घटाने के लिए हमें इसे जितना चाहे उतना पीना चाहिए? इसका जवाब आपको खुश कर देगा।
जी हां, ब्लैक कॉफी सिर्फ आपकी नींद ही नहीं उड़ाती, बल्कि यह आपके शरीर में फैट बर्निंग की प्रक्रिया को तेज करने का भी दम रखती है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकती है और आपको फिट बना सकती है, लेकिन ठहरिये... इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे सही तरीके और सही मात्रा में पिएंगे। आइए डायटीशियन तमन्ना दयाल से जानते हैं कि यह साधारण-सी दिखने वाली ड्रिंक आपके शरीर पर कैसे काम करती है।
ब्लैक कॉफी वजन कैसे घटाती है?
ब्लैक कॉफी में 'क्लोरोजेनिक एसिड' पाया जाता है। यह तत्व ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे आपके शरीर में फैट बर्न होने की प्रक्रिया यानी चर्बी घटने की रफ्तार तेज हो जाती है।
इसके अलावा, ब्लैक कॉफी हमारे लिवर पर काम करती है। यह एक सीधा नियम है कि जो चीज आपके लिवर को सक्रिय करती है, वह अपने आप आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा देती है। साथ ही, यह शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है, जिससे वेट लॉस जर्नी को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है।
ब्लैक कॉफी किसे पीनी चाहिए और कब?
हर किसी के लिए ब्लैक कॉफी पीना सही नहीं होता। इसे पीने से पहले अपनी बॉडी टाइप को समझना जरूरी है:
- जिन्हें एसिडिटी है: अगर आपको शरीर में एसिडिटी की समस्या रहती है, तो आपको ब्लैक कॉफी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
- जिनका शरीर एल्कलाइन है: अगर आपकी बॉडी एल्कलाइन है, तो आप सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आप इसके बाद वर्कआउट या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत आसानी से कर पाएंगे।
उम्र और मात्रा का रखें खास ख्याल
ब्लैक कॉफी फायदेमंद है, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है।
- उम्र का ध्यान: अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है और आप दिन भर में जल्दी-जल्दी 6-7 कप ब्लैक कॉफी पीते हैं, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा हो सकता है।
- सही मात्रा: दिन भर में 3 से 4 कप ब्लैक कॉफी पीना काफी है। इतनी मात्रा आपके फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए अच्छी मानी जाती है।
रात को पीने की न करें गलती
कई लोग सोचते हैं कि रात को ब्लैक कॉफी पीने से सोते समय फैट बर्न होगा। लेकिन, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सोने से पहले ब्लैक कॉफी पीने से न तो वजन कम होगा और न ही आपको रात में अच्छी नींद आएगी। इसलिए, इसे सोने से पहले पीने से बचें।
सही समय और सही मात्रा में पी गई ब्लैक कॉफी आपके मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को बढ़ाकर वजन कम करने में आपकी मदद जरूर कर सकती है।
