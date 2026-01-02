भारत के इस राज्य में बर्ड फ्लू का अटैक! लक्षण दिखने पर क्या करें और क्या नहीं, पढ़ें पूरी जानकारी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के अलाप्पुझा और कोट्टायम समेत कई इलाकों में बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लुएंजा) के मामले सामने आए हैं। इस वायरस के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। यह एक खतरनाक वायरस है, जो आमतौर पर पक्षियों को अपना शिकार बनाता है, लेकिन अब यह वायरस इंसानों पर भी हमला करने लगा है।

हैरानी की बात यह है कि बर्ड फ्लू न सिर्फ घरेलू पोल्ट्री जैसे मुर्गियों, बत्तखों और टर्की को प्रभावित करता है, बल्कि जंगली और प्रवासी पक्षियों के जरिए भी फैल सकता है। कुछ मामलों में, मनुष्यों में संक्रमण का खतरा भी होता है। इसलिए इस बीमारी से बचाव के लिए इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे बर्ड फ्लू से जुड़ी सभी जरूरी बातों के बारे में-

बर्ड फ्लू क्या है? क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) एक प्रकार के इन्फ्लूएंजा (फ्लू) वायरस से होने वाला संक्रमण है, जो आमतौर पर पक्षियों और अन्य जानवरों में फैलता है। कभी-कभी, संक्रमित जानवरों से मनुष्यों को भी बर्ड फ्लू हो सकता है। आम फ्लू की तरह ही, बर्ड फ्लू भी आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है।