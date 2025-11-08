प्री-मेनोपॉज को बनाए आसान! पढ़ें कौन-से सप्लीमेंट्स हैं 'हार्मोनल बदलाव' में महिलाओं के सच्चे साथी
प्री-मेनोपॉज महिलाओं के जीवन का ऐसा समय होता है जिसमें हार्मोनल बदलाव धीरे-धीरे शुरू होते हैं और शरीर में कई तरह के फिजिकल और मेंटल चेंजेंज देखने को मिलते हैं। इस दौरान एस्ट्रोजेन का लेवल कम होने लगता है, जिससे थकान, मूड स्विंग्स, नींद की कमी, हड्डियों की कमजोरी और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। प्री-मेनोपॉज वह समय होता है जब महिलाओं के शरीर में धीरे-धीरे हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाते हैं, जो मेनोपॉज से पहले की स्थिति को दर्शाते हैं। यह समय महिलाओं के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से चैलेंजिंग हो सकता है। ऐसे में, सही डाइट और सप्लीमेंट्स का सेवन इस ट्रांजिशन को आसान बना सकता है और लंबे समय तक हेल्दी रहने में मदद करता है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।
प्री-मेनोपॉज के लक्षण
प्रीमेनोपॉज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटने लगता है, जिससे अनियमित पीरियड्स, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेज, अनिद्रा और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है। समय पर सही पोषण और सप्लीमेंट्स से इन लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है और शरीर को संतुलित रखा जा सकता है।
महिलाओं को प्री-मेनोपॉज में लेने चाहिए ये जरूरी सप्लीमेंट्स
कैल्शियम
एस्ट्रोजेन के कम होने से बोन डेंसिटी कम होने लगती है। ऐसे में, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम करते हैं।
विटामिन डी3
यह कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और इम्युनिटी को भी सपोर्ट करता है। धूप की कमी या बढ़ती उम्र में विटामिन डी की कमी आम होती है, इसलिए इसकी पूर्ति जरूरी है।
मैग्नीशियम
नींद की क्वालिटी सुधारने, मसल्स को रिलैक्स करने और मूड बैलेंस में मैग्नीशियम अहम भूमिका निभाता है। यह हार्मोनल असंतुलन के कारण होने वाले स्ट्रेस को भी कम करता है।
ओमेगा-3 फैटी एसिड्स
यह दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है, सूजन को कम करता है और मानसिक स्पष्टता बनाए रखने में मदद करता है।
विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स
यह एनर्जी लेवल बनाए रखने, मेंटल स्ट्रेस दूर करने और मेटाबॉलिज्म सुधारने में सहायक है।
कोएंजाइम Q10
यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो एनर्जी प्रॉडक्शन में मदद करता है और उम्र से जुड़ी थकान को कम करता है।
आयरन
अगर अनियमित पीरियड्स में बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही है, तो शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। ऐसे में आयरन सप्लीमेंट लेना जरूरी है।
प्रोबायोटिक्स
पाचन को दुरुस्त रखने और इम्युनिटी को मजबूत बनाए रखने में प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट्स असरदार होते हैं।
प्री-मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसके प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता और पोषण जरूरी है। सही सप्लीमेंट्स का चयन करके महिलाएं इस बदलाव को हेल्दी तरीके से पार कर सकती हैं और अपनी एनर्जी, बैलेंस और मानसिक शांति बनाए रख सकती हैं।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
