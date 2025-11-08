प्री-मेनोपॉज को बनाए आसान! पढ़ें कौन-से सप्लीमेंट्स हैं 'हार्मोनल बदलाव' में महिलाओं के सच्चे साथी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। प्री-मेनोपॉज वह समय होता है जब महिलाओं के शरीर में धीरे-धीरे हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाते हैं, जो मेनोपॉज से पहले की स्थिति को दर्शाते हैं। यह समय महिलाओं के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से चैलेंजिंग हो सकता है। ऐसे में, सही डाइट और सप्लीमेंट्स का सेवन इस ट्रांजिशन को आसान बना सकता है और लंबे समय तक हेल्दी रहने में मदद करता है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।

प्री-मेनोपॉज के लक्षण प्रीमेनोपॉज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटने लगता है, जिससे अनियमित पीरियड्स, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेज, अनिद्रा और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है। समय पर सही पोषण और सप्लीमेंट्स से इन लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है और शरीर को संतुलित रखा जा सकता है।

महिलाओं को प्री-मेनोपॉज में लेने चाहिए ये जरूरी सप्लीमेंट्स कैल्शियम एस्ट्रोजेन के कम होने से बोन डेंसिटी कम होने लगती है। ऐसे में, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम करते हैं।