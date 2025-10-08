Language
    हार्ट डिजीज का खतरा कम करने में मदद करेंगे चिया सीड्स, इन तरीकों से बनाएं डाइट का हिस्सा

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:50 PM (IST)

    हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों को ही कंट्रोल करना जरूरी है। क्या आप जानते हैं इसमें चिया सीड्स (Chia Seeds for Heart Health) आपकी काफी मदद कर सकते हैं? जी हां चिया सीड्स कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफी मददगार है। आइए जानें कैसे और इसे डाइट में किन तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

    चिया सीड्स रखेंगे दिल को सुरक्षित (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चिया सीड्स कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये फाइबर, प्रोटीन, एंटी-ऑक्सीडेंट्स और कई ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में मदद कर सकते हैं (Chia Seeds Benefits)। इतना ही नहीं, ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में भी फायदेमंद हैं।

    जी हां, चिया सीड्स खाने से कोलेस्ट्रॉल कम करने और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। इसलिए इन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बनाना आपके लिए काफी फायदेमंद (Chia Seeds for Healthy Heart) साबित हो सकता है। आइए जानें कैसे ये बीपी और कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और इन्हें अपनी डाइट में शामिल कैसे करें।

    दिल के लिए कैसे फायदेमंद है चिया सीड्स?

    • फाइबर- चिया सीड्स में सॉल्युबल फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लगभग 2 बड़े चम्मच (लगभग 30 ग्राम) चिया सीड्स में लगभग 10 ग्राम फाइबर होता है। यह फाइबर एक जेल बनाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को बांधता है और शरीर में इसके अब्जॉर्प्शन को कम करता है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम होता है। फाइबर ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करता है।
    • ओमेगा-3 फैटी एसिड- चिया सीड्स अल्फा-लिनोलेनिक एसिड का सबसे अच्छा प्लांट-बेस्ड सोर्स हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड सूजन को कम करने और ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करने में मदद मिलती है।
    • मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट- चिया सीड्स में मैग्नीशियम जैसे मिनरल होते हैं, जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करते हैं और नॉर्मल ब्लड प्रेशर बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। साथ ही, इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स से लड़कर दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और सूजन को कम करते हैं

    चिया सीड्स को डाइट में कैसे शामिल करें?

    • चिया वॉटर- एक गिलास पानी में 1-2 बड़े चम्मच चिया सीड्स मिलाएं और रातभर के लिए भिगो दें जब तक कि वे जेल जैसे न हो जाएं। स्वाद के लिए नींबू का रस या शहद मिला सकते हैं।
    • स्मूदी में- अपनी पसंदीदा स्मूदी में 1 बड़ा चम्मच चिया सीड्स मिलाएं। वे न केवल पोषण बढ़ाते हैं बल्कि स्मूदी को गाढ़ा बनावट भी देते हैं।
    • दलिया/दही के साथ- अपने सुबह के दलिया या दही पर कुछ चिया सीड्स छिड़कें।

    हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर या ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं, तो चिया सीड्स को डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। साथ ही, इन्हें किसी चिकित्सिय उपचार की तरह न लें, कोई भी परेशानी होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। 

