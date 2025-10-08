हार्ट डिजीज का खतरा कम करने में मदद करेंगे चिया सीड्स, इन तरीकों से बनाएं डाइट का हिस्सा

हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों को ही कंट्रोल करना जरूरी है। क्या आप जानते हैं इसमें चिया सीड्स (Chia Seeds for Heart Health) आपकी काफी मदद कर सकते हैं? जी हां चिया सीड्स कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफी मददगार है। आइए जानें कैसे और इसे डाइट में किन तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चिया सीड्स कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये फाइबर, प्रोटीन, एंटी-ऑक्सीडेंट्स और कई ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में मदद कर सकते हैं (Chia Seeds Benefits)। इतना ही नहीं, ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में भी फायदेमंद हैं।

जी हां, चिया सीड्स खाने से कोलेस्ट्रॉल कम करने और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। इसलिए इन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बनाना आपके लिए काफी फायदेमंद (Chia Seeds for Healthy Heart) साबित हो सकता है। आइए जानें कैसे ये बीपी और कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और इन्हें अपनी डाइट में शामिल कैसे करें।