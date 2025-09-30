Language
    दिन में किस समय खाएं अखरोट ताकि सेहत को मिले दोगुना फायदा?

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 10:39 AM (IST)

    क्या आप जानते हैं कि आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है इसका असर आपकी पूरी सेहत पर पड़ता है? सुबह-सुबह अखरोट खाना आपकी सेहत के लिए एक बेहतरीन साबित हो सकता है जो आपको दिनभर ऊर्जा और पोषण देगा लेकिन सवाल यह है कि इसे खाने का सबसे सही समय और तरीका क्या है? आइए जानते हैं।

    क्या है अखरोट खाने का सबसे अच्छा समय? (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अखरोट तो खाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि आखिर इसे खाने का सबसे सही समय कौन-सा है? क्या इसे दिन के किसी भी समय खाया जा सकता है या फिर इसे खाने का कोई खास रूल है? अगर आप इन सवालों के जवाब खोज रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं।

    यकीन मानिए, अखरोट को सही समय और सही तरीके से खाना आपकी सेहत को एक नया रंग दे सकता है। यह सिर्फ एक स्वादिष्ट मेवा नहीं, बल्कि आपके दिमाग और शरीर के लिए एक सुपरफूड है। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि अखरोट खाने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट है (Best Time To Eat Walnuts)। आइए जानते हैं।

    सुबह खाली पेट अखरोट खाने के फायदे

    पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण

    जब आप रात भर की नींद के बाद सुबह उठते हैं, तो आपका पेट खाली होता है। इस समय अखरोट खाने से शरीर इसके सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को, जैसे कि ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स को पूरी तरह से अवशोषित कर पाता है। सुबह के समय शरीर की पाचन क्रिया भी सबसे अधिक सक्रिय होती है, जिससे पोषक तत्व सीधे आपके रक्त प्रवाह में पहुंचते हैं और तुरंत असर दिखाते हैं।

    यूं ही नहीं कहलाता ब्रेन फूड

    अखरोट को 'ब्रेन फूड' कहा जाता है और यह बात बिल्कुल सच है। इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है और न्यूरोट्रांसमीटर के कार्य को बेहतर करता है। सुबह-सुबह इसका सेवन करने से आपकी याददाश्त, एकाग्रता और सोचने की क्षमता में सुधार होता है। यह मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद कर सकता है, जिससे आप पूरे दिन शांत और केंद्रित महसूस करते हैं।

    एनर्जी का नेचुरल सोर्स

    अगर आप सुबह अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, तो अखरोट आपके लिए एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर का काम कर सकता है। इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स और प्रोटीन आपको पूरे दिन के लिए पर्याप्त ऊर्जा देते हैं और आपको दोपहर की सुस्ती से बचाते हैं। यह आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आप अनहेल्दी स्नैक्स खाने से बचते हैं और आपका वजन भी कंट्रोल रहता है

    अखरोट खाने का सही तरीका

    अखरोट का पूरा फायदा उठाने के लिए इसे हमेशा रातभर पानी में भिगोकर ही खाएं। भिगोने से अखरोट की ऊपरी परत नरम हो जाती है और उसमें मौजूद फाइटिक एसिड कम हो जाता है, जिससे पोषक तत्वों को पचाना और अवशोषित करना और भी आसान हो जाता है। रात में 2-4 अखरोट को पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट उन्हें खा लें। अगर आप चाहें तो इसके साथ एक गिलास गुनगुना पानी भी पी सकते हैं।

    क्या शाम को भी अखरोट खा सकते हैं?

    हां, आप शाम के स्नैक के रूप में भी अखरोट खा सकते हैं। यह आपकी भूख को शांत करता है और रात में ज्यादा खाने से बचाता है। यह आपके सोने के पैटर्न को भी बेहतर कर सकता है क्योंकि इसमें मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन होता है जो नींद को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर बात सेहत को दोगुना फायदा पहुंचाने करें, तो सुबह का समय इसे खाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है।

