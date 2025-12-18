रोज हलीम के बीज खाने से शरीर में दिखेंगे 7 कमाल के बदलाव, पोषण की कमी से होने वाली बीमारियां रहेंगी दूर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हेल्दी रहने के लिए हम कई तरह के सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। इनमें आपको हलीम के बीज भी जरूर शामिल करने चाहिए। जी हां, रोज सिर्फ एक चम्मच हलीम के बीज खाने से आपकी सेहत में कमाल का सुधार (Aliv Seeds Benefits) हो सकता है। आइए जानें हलीम के बीज खाने के क्या फायदे हो सकते हैं।

पोषक तत्वों का खजाना हलीम के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन-बी, मैग्नीशियम और फास्फोरस से भरपूर होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। दिल के स्वास्थ्य के लिए वरदान नियमित हलीम के बीज खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड आर्टरीज में सूजन कम करके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।