रोज सिर्फ दो खजूर खाने से शरीर में दिखेंगे 5 कमाल के बदलाव, दिल से लेकर हड्डियों तक को होगा फायदा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। खजूर दिखने में भले ही छोटा होता है, लेकिन यह सेहत को कई बड़े फायदे (Benefits of Dates) पहुंचा सकता है। दरअसल, इसमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो स्वस्थ रहने में हमारी मदद करते हैं।

इसलिए अगर आप रोजाना सिर्फ 2-3 खजूर खाना भी शुरू कर देंगे, तो आपकी सेहत में कमाल के बदलाव (Benefits of Eating Dates Daily) देखने को मिल सकते हैं। आइए जानें रोजाना खजूर खाने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

एनर्जी का नेचुरल सोर्स खजूर को एनर्जी का पावरहाउस कहा जाए, तो गलत नहीं होगा। इसमें नेचुरल शुगर, जैसे- ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये शुगर शरीर में तुरंत एनर्जी देते हैं। सुबह नाश्ते में या दोपहर के स्नैक्स के रूप में 2-3 खजूर खाने से आप पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। यह एथलीट्स और जिम जाने वाले लोगों के लिए खासतौर से फायदेमंद है, जिन्हें तुरंत एनर्जी बूस्ट की जरूरत होती है।

पाचन तंत्र को मजबूत बनाए आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में पाचन संबंधी समस्याएं आम बात हो गई हैं। खजूर में डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। यह फाइबर मल को नरम बनाकर कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है और आंतों की सफाई में मदद करता है। नियमित रूप से खजूर खाने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है और पेट संबंधी परेशानियां जैसे अपच, गैस आदि की संभावना कम हो जाती है। यह आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया के लिए भी पोषण का काम करता है।

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद दिल हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है और खजूर इसकी सेहत बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसमें मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक है। साथ ही, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फ्लावोनोइड्स शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे आर्टरीज में प्लाक जमने का खतरा कम होता है और दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम हो जाता है।

एनीमिया में रामबाण शरीर में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया आज एक आम समस्या बन गई है, खासकर महिलाओं में। खजूर आयरन का एक बेहतरीन नेचुरल सोर्स है। रोजाना 2-3 खजूर खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने में मदद मिलती है। यह रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर पूरे शरीर में ऑक्सीजन के फ्लो को बेहतर बनाता है, जिससे थकान और कमजोरी की शिकायत दूर होती है।