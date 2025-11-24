छोटा-सा तिल, बड़े काम की चीज! सर्दियों की डाइट में ऐसे करें शामिल, मिलेंगे 10 कमाल के फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही हमारी डाइट में कुछ खास चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, जो हमें अंदर से गर्म रख सकें। इसी लिस्ट में एक बेहद शक्तिशाली बीज शामिल है- तिल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिखने में ये भले ही छोटे हों, लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स के मामले में ये किसी 'पावरहाउस' से कम नहीं हैं। भारत में सदियों से, खासकर मकर संक्रांति के आस-पास, तिल को अमृत समान माना गया है। आइए जानते हैं कि इस छोटे से बीज को सर्दियों की डाइट में शामिल करना क्यों जरूरी है और इसके 10 अद्भुत फायदे (Sesame Seeds Benefits) क्या हैं।

तिल खाने के 10 कमाल के फायदे तिल में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इसे अपनी डाइट में शामिल करने से आपको ये 10 अद्भुत फायदे मिल सकते हैं: हड्डियां बनाए मजबूत: तिल में दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। यह हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है।

तिल में दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। यह हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। हार्ट को रखे हेल्दी: इसमें मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स (MUFA) बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और दिल की बीमारियों के खतरे को दूर रखते हैं।

इसमें मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स (MUFA) बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और दिल की बीमारियों के खतरे को दूर रखते हैं। पाचन में सुधार: तिल में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो कब्ज को दूर करता है और पाचन तंत्र को ठीक रखता है।

तिल में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो कब्ज को दूर करता है और पाचन तंत्र को ठीक रखता है। शरीर को इंस्टेंट एनर्जी: ठंड के दिनों में आलस महसूस होता है। तिल खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।

ठंड के दिनों में आलस महसूस होता है। तिल खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। खून की कमी दूर: आयरन से भरपूर होने के कारण यह एनीमिया को दूर करने में भी सहायक है।

आयरन से भरपूर होने के कारण यह एनीमिया को दूर करने में भी सहायक है। त्वचा को निखारे: तिल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे आपकी स्किन चमकदार और जवान बनी रहती है।

तिल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे आपकी स्किन चमकदार और जवान बनी रहती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल: मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण यह हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है।

मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण यह हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। तनाव करे कम: तिल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में भी मददगार हो सकते हैं।

तिल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में भी मददगार हो सकते हैं। बालों के लिए वरदान: इसमें पाए जाने वाले पोषण तत्व बालों को मजबूत और घना बनाते हैं, साथ ही उनका झड़ना भी कम करते हैं।

इसमें पाए जाने वाले पोषण तत्व बालों को मजबूत और घना बनाते हैं, साथ ही उनका झड़ना भी कम करते हैं। गर्म तासीर: सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए यह एक प्राकृतिक और बेहतरीन उपाय है।