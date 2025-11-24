Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छोटा-सा तिल, बड़े काम की चीज! सर्दियों की डाइट में ऐसे करें शामिल, मिलेंगे 10 कमाल के फायदे

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 11:56 AM (IST)

    तिल (Sesame Seeds) एक ऐसा छोटा दाना है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह असल में पोषक तत्वों का खजाना है, खासकर सर्दियों के मौसम में। आयुर्वेद में भी इसे सेहत के लिए बहुत जरूरी माना गया है। तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए यह ठंड के मौसम में हमारे शरीर को अंदर से गर्माहट देने में मदद करता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सेहत का सुपरहीरो है तिल, सर्दियों में जरूर बनाएं डाइट का हिस्सा (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही हमारी डाइट में कुछ खास चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, जो हमें अंदर से गर्म रख सकें। इसी लिस्ट में एक बेहद शक्तिशाली बीज शामिल है- तिल।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिखने में ये भले ही छोटे हों, लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स के मामले में ये किसी 'पावरहाउस' से कम नहीं हैं। भारत में सदियों से, खासकर मकर संक्रांति के आस-पास, तिल को अमृत समान माना गया है। आइए जानते हैं कि इस छोटे से बीज को सर्दियों की डाइट में शामिल करना क्यों जरूरी है और इसके 10 अद्भुत फायदे (Sesame Seeds Benefits) क्या हैं।

    Sesame Seeds

    तिल खाने के 10 कमाल के फायदे

    तिल में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इसे अपनी डाइट में शामिल करने से आपको ये 10 अद्भुत फायदे मिल सकते हैं:

    • हड्डियां बनाए मजबूत: तिल में दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। यह हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है।
    • हार्ट को रखे हेल्दी: इसमें मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स (MUFA) बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और दिल की बीमारियों के खतरे को दूर रखते हैं।
    • पाचन में सुधार: तिल में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो कब्ज को दूर करता है और पाचन तंत्र को ठीक रखता है।
    • शरीर को इंस्टेंट एनर्जी: ठंड के दिनों में आलस महसूस होता है। तिल खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।
    • खून की कमी दूर: आयरन से भरपूर होने के कारण यह एनीमिया को दूर करने में भी सहायक है।
    • त्वचा को निखारे: तिल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे आपकी स्किन चमकदार और जवान बनी रहती है।
    • ब्लड प्रेशर कंट्रोल: मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण यह हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है।
    • तनाव करे कम: तिल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में भी मददगार हो सकते हैं।
    • बालों के लिए वरदान: इसमें पाए जाने वाले पोषण तत्व बालों को मजबूत और घना बनाते हैं, साथ ही उनका झड़ना भी कम करते हैं।
    • गर्म तासीर: सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए यह एक प्राकृतिक और बेहतरीन उपाय है।

    Sesame Seeds in winters

    सर्दियों की डाइट में तिल को कैसे करें शामिल?

    तिल को अपनी डेली डाइट में शामिल करना बहुत आसान और स्वादिष्ट है।

    • तिल के लड्डू या चिक्की: यह सबसे पारंपरिक और लोकप्रिय तरीका है। गुड़ के साथ तिल के लड्डू बनाकर खाएं।
    • सलाद और सब्जियों में: भुने हुए तिल को अपने सलाद, दही या फिर किसी भी सूखी सब्जी (जैसे भिंडी या आलू) पर ऊपर से डालकर खाएं।
    • नाश्ते के साथ: सुबह के नाश्ते में दलिया, ओट्स या स्मूदी में एक चम्मच तिल मिला लें।
    • तिल का तेल: खाना पकाने के लिए तिल के तेल का इस्तेमाल करें। इसकी मालिश भी शरीर को गर्माहट देती है।
    • रोटी या पराठे: आटा गूंथते समय थोड़ा-सा तिल मिला लें या फिर तिल को पराठे की स्टफिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

    याद रखें, तिल की थोड़ी मात्रा भी बहुत फायदेमंद होती है, इसलिए इसे रोजाना थोड़ा-थोड़ा जरूर खाएं।

    यह भी पढ़ें- सर्दियों में कफ की समस्या बढ़ाती हैं ये 4 चीजें, खांसी-जुकाम से बचना है तो भूलकर न खाएं

    यह भी पढ़ें- सर्दियों के इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही बिगाड़ रही है सेहत, चिकित्सकों की सलाह को बिल्कुल न करें इग्नोर

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।