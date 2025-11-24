छोटा-सा तिल, बड़े काम की चीज! सर्दियों की डाइट में ऐसे करें शामिल, मिलेंगे 10 कमाल के फायदे
तिल (Sesame Seeds) एक ऐसा छोटा दाना है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह असल में पोषक तत्वों का खजाना है, खासकर सर्दियों के मौसम में। आयुर्वेद में भी इसे सेहत के लिए बहुत जरूरी माना गया है। तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए यह ठंड के मौसम में हमारे शरीर को अंदर से गर्माहट देने में मदद करता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही हमारी डाइट में कुछ खास चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, जो हमें अंदर से गर्म रख सकें। इसी लिस्ट में एक बेहद शक्तिशाली बीज शामिल है- तिल।
दिखने में ये भले ही छोटे हों, लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स के मामले में ये किसी 'पावरहाउस' से कम नहीं हैं। भारत में सदियों से, खासकर मकर संक्रांति के आस-पास, तिल को अमृत समान माना गया है। आइए जानते हैं कि इस छोटे से बीज को सर्दियों की डाइट में शामिल करना क्यों जरूरी है और इसके 10 अद्भुत फायदे (Sesame Seeds Benefits) क्या हैं।
तिल खाने के 10 कमाल के फायदे
तिल में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इसे अपनी डाइट में शामिल करने से आपको ये 10 अद्भुत फायदे मिल सकते हैं:
- हड्डियां बनाए मजबूत: तिल में दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। यह हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है।
- हार्ट को रखे हेल्दी: इसमें मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स (MUFA) बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और दिल की बीमारियों के खतरे को दूर रखते हैं।
- पाचन में सुधार: तिल में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो कब्ज को दूर करता है और पाचन तंत्र को ठीक रखता है।
- शरीर को इंस्टेंट एनर्जी: ठंड के दिनों में आलस महसूस होता है। तिल खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।
- खून की कमी दूर: आयरन से भरपूर होने के कारण यह एनीमिया को दूर करने में भी सहायक है।
- त्वचा को निखारे: तिल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे आपकी स्किन चमकदार और जवान बनी रहती है।
- ब्लड प्रेशर कंट्रोल: मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण यह हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है।
- तनाव करे कम: तिल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में भी मददगार हो सकते हैं।
- बालों के लिए वरदान: इसमें पाए जाने वाले पोषण तत्व बालों को मजबूत और घना बनाते हैं, साथ ही उनका झड़ना भी कम करते हैं।
- गर्म तासीर: सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए यह एक प्राकृतिक और बेहतरीन उपाय है।
सर्दियों की डाइट में तिल को कैसे करें शामिल?
तिल को अपनी डेली डाइट में शामिल करना बहुत आसान और स्वादिष्ट है।
- तिल के लड्डू या चिक्की: यह सबसे पारंपरिक और लोकप्रिय तरीका है। गुड़ के साथ तिल के लड्डू बनाकर खाएं।
- सलाद और सब्जियों में: भुने हुए तिल को अपने सलाद, दही या फिर किसी भी सूखी सब्जी (जैसे भिंडी या आलू) पर ऊपर से डालकर खाएं।
- नाश्ते के साथ: सुबह के नाश्ते में दलिया, ओट्स या स्मूदी में एक चम्मच तिल मिला लें।
- तिल का तेल: खाना पकाने के लिए तिल के तेल का इस्तेमाल करें। इसकी मालिश भी शरीर को गर्माहट देती है।
- रोटी या पराठे: आटा गूंथते समय थोड़ा-सा तिल मिला लें या फिर तिल को पराठे की स्टफिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
याद रखें, तिल की थोड़ी मात्रा भी बहुत फायदेमंद होती है, इसलिए इसे रोजाना थोड़ा-थोड़ा जरूर खाएं।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
