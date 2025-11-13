सर्दियों के इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही बिगाड़ रही है सेहत, चिकित्सकों की सलाह को बिल्कुल न करें इग्नोर

जागरण संवाददाता, रुड़की : थोड़ी सी लापरवाही ही लोगों की सेहत बिगाड़ रही है। यही कारण है कि मरीज दोबारा वायरल की चपेट में आ रहे हैं। सिविल अस्पताल में ऐसे मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। चिकित्सक उन्हें खान-पान का विशेष ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं।

प्रतिदिन आ रहे मरीज मौसम में आए बदलाव के कारण इन दिनों लोग वायरल की चपेट में आ रहे हैं। प्रतिदिन बुखार, खांसी, जुकाम व बदन दर्द से पीड़ित मरीज उपचार के लिए सिविल अस्पताल में पहुंच रहे हैं। लापरवाही पड़ रही भारी वायरल पीड़ितों को दवाइयां भी दी जा रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ रही है। इन दिनों अस्पताल में ऐसे मरीज भी पहुंच रहे हैं, जो पहले वायरल से पीड़ित होकर ठीक हो गए थे, लेकिन लापरवाही से वह दोबारा से इस बीमारी की चपेट में आ गए।

डाक्टर ने दी सलाह जनरल फिजिशियन डा. मशरूफ अली की ओपीडी में प्रतिदिन 10 से 15 प्रतिशत ऐसे ही मामले सामने आए हैं। फिजिशियन के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि इन मरीजों ने उपचार के दौरान लापरवाही बरती। जिस कारण यह दोबारा से इसकी चपेट में आ गए।

उन्होंने बताया कि वायरल पीड़ित मरीजों को समुचित उपचार लेने के साथ ही खान-पान और सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एहतियात से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है।