एड़ियों के दर्द को न समझें मामूली, पैरों की 6 समस्याएं बढ़ा सकती हैं मुसीबत; ऐसे करें बचाव

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारे शरीर का हर एक अंग हमारी सेहत के बारे में जरूरी संकेत देता है। पैर सिर्फ शरीर का वजन उठाने का काम नहीं करते, बल्कि कई बार ये हमारी सेहत से जुड़ी गंभीर बीमारियों के शुरुआती संकेत भी देते हैं। हालांकि, हम अक्सर पैरों की छोटी-छोटी परेशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं।

अगर आपके पैरों में कुछ असामान्य बदलाव दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके अंदरूनी सेहत के बारे में बता सकते हैं। आइए जानते हैं पैरों में होने वाले गंभीर बीमारियों के बारे में और उनसे बचने के तरीके। एथलीट फुट अगर आप पैरों और पैर की उंगलियों में खुजली और जलन जैसी समस्या हो रही है, तो यह एथलीट फुट के लक्षण हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आप अपने पैरों को साफ और सूखा रखकर, नियमित रूप से जूते और मोजे बदलें और शॉवर में कभी भी नंगे पैर न चलें।

ब्लिस्टर (Picture Credit - Canva) पसीने से भीगे पैर, लंबे समय तक चलना या खड़े रहना और गलत जूते पहनना ये सभी पैरों में ब्लिस्टर पैदा कर सकते हैं। यह एक गंभीर समस्या नहीं, लेकिन काफी दर्दनाक हो सकता है। इससे राहत पाने के लिए घरेलू उपायों की मदद लें या उस पर पट्टी बांध लें।

कॉर्न्स आपने कभी अपने पैर की उंगलियों या तलवों पर मोटी त्वचा या गांठें जरूर देखे होंगे, जिसका एक बड़ा कारण है कॉर्न्स। इससे जलन हो सकती है और इसका इलाज कराना जरूरी है। अगर आपके पैरों में भी ऐसे कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं, तो डॉक्टर से जल्द संपर्क करें।