    एड़ियों के दर्द को न समझें मामूली, पैरों की 6 समस्याएं बढ़ा सकती हैं मुसीबत; ऐसे करें बचाव

    By Priyam Kumari Edited By: Priyam Kumari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:27 PM (IST)

    अक्सर हम अपने चेहरे और दिल की सेहत का तो खूब ख्याल रखते हैं, लेकिन शरीर का पूरा बोझ उठाने वाले पैरों की समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे पैर से ...और पढ़ें

    पैरों की गंभीर समस्याओं से राहत कैसे पाएं? (Picture Credit - Canva)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारे शरीर का हर एक अंग हमारी सेहत के बारे में जरूरी संकेत देता है। पैर सिर्फ शरीर का वजन उठाने का काम नहीं करते, बल्कि कई बार ये हमारी सेहत से जुड़ी गंभीर बीमारियों के शुरुआती संकेत भी देते हैं। हालांकि, हम अक्सर पैरों की छोटी-छोटी परेशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं।

    अगर आपके पैरों में कुछ असामान्य बदलाव दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके अंदरूनी सेहत के बारे में बता सकते हैं। आइए जानते हैं पैरों में होने वाले गंभीर बीमारियों के बारे में और उनसे बचने के तरीके।

    एथलीट फुट

    अगर आप पैरों और पैर की उंगलियों में खुजली और जलन जैसी समस्या हो रही है, तो यह एथलीट फुट के लक्षण हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आप अपने पैरों को साफ और सूखा रखकर, नियमित रूप से जूते और मोजे बदलें और शॉवर में कभी भी नंगे पैर न चलें।

    ब्लिस्टर

    (Picture Credit - Canva)

    पसीने से भीगे पैर, लंबे समय तक चलना या खड़े रहना और गलत जूते पहनना ये सभी पैरों में ब्लिस्टर पैदा कर सकते हैं। यह एक गंभीर समस्या नहीं, लेकिन काफी दर्दनाक हो सकता है। इससे राहत पाने के लिए घरेलू उपायों की मदद लें या उस पर पट्टी बांध लें।

    कॉर्न्स

    आपने कभी अपने पैर की उंगलियों या तलवों पर मोटी त्वचा या गांठें जरूर देखे होंगे, जिसका एक बड़ा कारण है कॉर्न्स। इससे जलन हो सकती है और इसका इलाज कराना जरूरी है। अगर आपके पैरों में भी ऐसे कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं, तो डॉक्टर से जल्द संपर्क करें।

    गाउट

    शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण गाउट की समस्या हो सकती है। यह अक्सर पैर के अंगूठे को प्रभावित करता है। कुछ लोगों के लिए यह दर्दनाक हो सकता है। इससे बचने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट को अपनाएं।

    फंगल नेल इन्फेक्शन

    (Picture Credit - Canva)

    अगर आपके पैरों के नाखून टूटने और पीले पड़ने लगे, तो यह फंगल इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। यह संक्रमण काफी समय तक बना रह सकता है और इसलिए समस्या बढ़ने से पहले डॉक्टर को जरूर दिखाएं। 

    प्लांटर फैस्कीटिस

    एड़ी के दर्द का एक आम कारण है प्लांटर फैस्कीटिस, जो पैर के तलवे में मौजूद प्लांटर फेशिया नामक ऊतक में सूजन के कारण होता है। इससे राहत पाने के लिए पैरों पर रोजाना बर्फ से सेक, स्ट्रेचिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों की मदद लें।

    Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।