    घंटों बैठकर काम करने से 'जाम' हो गए हैं हिप्स? तो इन 5 योगासन से बॉडी को बनाएं सुपर फ्लेक्सिबल

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:56 PM (IST)

    आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और लंबे समय तक बैठने से हिप्स में जकड़न आम हो गई है, जिससे चलने-फिरने में परेशानी और कमर दर्द होता है। योग हिप्स को लचीला और ...और पढ़ें

    Hero Image

    कैसे दूर करें हिप्स की जकड़न? (Picture Courtesy: AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, लंबे समय तक बैठकर काम करना और फिजिकल एक्टिविटीज की कमी हिप्स की स्टीफनेस यानी जकड़न का बड़ा कारण बनती जा रही है। हिप्स का जकड़ा होना न सिर्फ चलने-फिरने में परेशानी पैदा करता है, बल्कि कमर दर्द, घुटनों में तनाव और पोश्चर खराब होने की वजह भी बन सकता है। 

    ऐसे में योग एक प्राकृतिक और असरदार तरीका है, जिससे हिप्स को लचीला और मजबूत बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं 5 ऐसे योगासन, जिनकी रोज प्रैक्टिस करने से हिप्स की स्टीफनेस दूर करने में मदद करते हैं।

    बद्ध कोणासन (बटरफ्लाई पोज)

    यह आसन हिप्स को खोलने और इनर थाई मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए बेहद फायदेमंद है।

    • कैसे करें- जमीन पर बैठकर दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं। फिर घुटनों को जमीन की ओर ढीला छोड़ें। रीढ़ सीधी रखें और हल्का आगे झुकें।
    • फायदे- यह आसन हिप्स की जकड़न कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है और बैठने की गलत आदतों से आई अकड़न को दूर करता है।
    Butterfly pose
     
    (Picture Courtesy: AI Generated)

    मलासन (गारलैंड पोज)

    मलासन हिप्स, टखनों और लोअर बैक को मजबूत और लचीला बनाता है।

    • कैसे करें- पैरों को थोड़ा खोलकर पूरी तरह स्क्वाट पोजिशन में बैठ जाएं। हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें और कोहनियों से घुटनों पर हल्का दबाव दें।
    • फायदे- यह आसन हिप जॉइंट्स को खोलता है और लंबे समय तक बैठने से हुई स्टीफनेस को कम करता है
    Garland pose
     
    (Picture Courtesy: AI Generated)

    कपोतासन (पिजन पोज)

    हिप फ्लेक्सर्स और ग्लूट मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए यह आसन बहुत असरदार है।

    • कैसे करें- एक पैर को सामने मोड़कर रखें और दूसरा पैर पीछे की ओर सीधा फैलाएं। फिर शरीर को धीरे-धीरे आगे झुकाएं।
    • फायदे- यह आसन हिप्स की गहरी जकड़न को रिलीज करता है और कमर दर्द में भी राहत देता है।
    Pigeon pose
     
    (Picture Courtesy: AI Generated)

    आनंद बालासन (हैप्पी चाइल्ड पोज)

    यह आसन शरीर को रिलैक्स करने के साथ-साथ हिप्स को खोलने में मदद करता है।

    • कैसे करें- पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ें और उन्हें छाती की ओर लाएं। पैरों को पकड़कर धीरे-धीरे ऊपर-नीचे हिलाएं।
    • फायदे- यह हिप्स और लोअर बैक की स्टीफनेस को कम करता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है।
    Happy Child pose
     
    (Picture Courtesy: AI Generated)

    कुछ जरूरी सावधानियां

    • योगासन करते समय शरीर पर जोर न डालें। 
    • सांसों पर ध्यान रखें और धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाएं। 
    • अगर हिप्स में ज्यादा दर्द या कोई पुरानी समस्या हो, तो योग ट्रेनर या डॉक्टर की सलाह जरूर लें।