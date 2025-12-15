इन 5 सब्जियों को कच्चा खाने की न करें गलती, एक्सपर्ट ने कहा- फायदे की जगह होगा भारी नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि "हरी सब्जियां और सलाद खाओ, सेहत बनाओ।" यह बात सच है कि कच्ची सब्जियां विटामिन और मिनरल्स का खजाना होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर सब्जी को कच्चा खाना सही नहीं होता? कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो अगर बिना पकाए खाई जाएं, तो वे फायदे की जगह आपके शरीर को 'जहर' जैसा नुकसान पहुंचा सकती हैं।

हेल्थ एक्सपर्ट डिंपल जांगड़ा के अनुसार, कुछ सब्जियों में प्राकृतिक रूप से ऐसे टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया होते हैं जो केवल पकाने पर ही खत्म होते हैं। आइए जानते हैं उन 5 सब्जियों के बारे में जिन्हें आपको भूलकर भी कच्चा नहीं खाना चाहिए।

अरबी के पत्ते अरबी के पत्ते खाने में स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन इन्हें कच्चा खाने की गलती कभी न करें। इन पत्तों में हानिकारक बैक्टीरिया और टेपवर्म के अंडे हो सकते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये साधारण धुलाई से भी नहीं मरते। इसलिए, संक्रमण से बचने के लिए इन्हें हमेशा अच्छी तरह पकाकर ही खाएं। पालक और केल पालक और केल जैसी पत्तेदार सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, लेकिन इन्हें कच्चा खाने से बचना चाहिए। इनमें परजीवी जैसे टेपवर्म छिपे हो सकते हैं। इसके अलावा, इनमें 'ऑक्सालेट' की मात्रा ज्यादा होती है, जो गुर्दे की पथरी का कारण बन सकता है। इसलिए, इन्हें उबालकर या भाप में पकाकर खाएं। इससे परजीवी भी मर जाते हैं और पथरी का खतरा भी कम हो जाता है।

पत्तागोभी पत्तागोभी का इस्तेमाल अक्सर सलाद या बर्गर में कच्चा किया जाता है, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा हो सकता है। इसकी खुरदरी पत्तियों में टेपवर्म के अंडे छिपे हो सकते हैं। अगर ये अंडे शरीर में चले जाएं, तो ये मिर्गी के दौरे या ब्लैकआउट जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसलिए पत्तागोभी को हमेशा पकाकर ही इस्तेमाल करें।

शिमला मिर्च शिमला मिर्च अक्सर मिट्टी और गंदे पानी के संपर्क में आने के कारण दूषित हो सकती है। हालांकि इसे सलाद में खाना आम है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। इसलिए, इसे इस्तेमाल करने से पहले इसका ऊपरी हिस्सा हटा दें और पानी से बहुत अच्छी तरह धोएं ताकि गंदगी और कीटाणु निकल जाएं।

बैंगन बैंगन को कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। इसमें परजीवी और सिस्ट होने की संभावना होती है जो पेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बैंगन को पकाने से न केवल ये हानिकारक रोगाणु मर जाते हैं, बल्कि यह पचने में भी आसान हो जाता है।