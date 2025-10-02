Language
    मसालेदार खाना ही नहीं! इन 5 वजहों से भी होता है एसिड रिफ्लक्स, यहां पढ़ें बचने के आसान तरीके

    By Digital Desk Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:11 AM (IST)

    खट्टी डकारें सीने में जलन मुंह का कड़वा स्वाद कुछ ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो रही है। त्योहारों के समय में भारी भोजन करने या अन्य कारणों से भी सीने में जलन हो सकती है। यह समस्या काफी हद तक आपके लाइफस्टाइल और बॉडी वेट से जुड़ा है।

    एसिड रिफ्लक्स कारण, लक्षण और घरेलू उपाय (Picture Credit- Freepik/Canva)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों के समय में कुछ हैवी खा लेने या कई बार बिना कारण भी सीने में जलन होने लगती है। सीने में जलन या हार्टबर्न को एसिड रिफ्लक्स के रूप में भी जाना जाता है।

    इसमें अधपचा खाना गले या मुंह में लौटकर आने लगता है। इससे मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। आइए जानते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसकी पहचान और बचाव कैसे करें।

    क्यों बढ़ जाता है एसिड रिफ्लक्स का खतरा

    खाने में जरूरत से ज्यादा मसाले या मिर्च का इस्तेमाल एसिड रिफ्लक्स का कारण बन सकता है। इसके अलावा भी इसके कुछ कारण हो सकते हैं:

    • ओवरवेट होना या मोटापा
    • स्मोकिंग
    • प्रेग्नेंसी
    • कुछ खास दवाएं

    ये हैं लक्षण

    • सीने में जलन: पेट में मौजूद एसिड सीने में जलन पैदा करता है।
    • गले या मुंह का कड़वा स्वाद: सिर्फ एसिड ही नहीं कई बार अधपचा खाना भी वापस लौटकर आपके गले या मुंह में आ जाता है और कड़वेपन का एहसास होता है।
    • डकारें: खाना खाने के दौरान कई बार हवा भी अंदर चली जाती है। ऐसा होने से खाना पचने के दौरान गैस बनने लगती है। इससे डकारें आने लगती हैं।
    • सीने में दर्द: एसिड रिफ्लक्स का यह लक्षण हार्ट अटैक होने का संदेह पैदा करता है। लेकिन इन दोनों में अंतर किया जा सकता है।
    • गले में खराश या आवाज बदल जाना: पेट के एसिड की वजह से गले में खराश की समस्या भी हो सकती है। साथ ही यह आपके आवाज में भी बदलाव ला सकता है।
    • लगातार खांसी होना: एसिड रिफ्लक्स में ऐसा लगता है कि आपके गले में कुछ अटका हुआ है, लेकिन ऐसा ज्यादा म्युकस बनने की वजह से होता है। ऐसा होने से आप उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और आपको खांसी आती है।

    इन घरेलू उपायों से मिल सकती है राहत

    यदि एसिड रिफ्लक्स की समस्या लगातार बनी हुई तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कुछ घरेलू उपायों से भी इससे थोड़ी राहत पाई जा सकती है:-

    • दही: यह खाने की नली को आराम पहुंचाता है और यह पेट के लिए भी अच्छा माना जाता है।
    • केला: इसका अल्कलाइन गुण ज्यादा एसिड बनने से रोकता है।
    • दूध: इससे तत्काल के लिए सीने में जलन से राहत मिल सकती है।

