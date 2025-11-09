खाली पेट पिएं Apple Cider Vinegar और शहद, शरीर में दिखेंगे 5 चौंकाने वाले बदलाव
Apple Cider Vinegar यानी सेब का सिरका और शहद को एक साथ मिलाकर पीना, सेहत के लिए एक कमाल का घरेलू नुस्खा है। जी हां, जब इन दोनों शक्तिशाली तत्वों को सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है, तो यह हमारे शरीर में कई पॉजिटिव और हैरान करने वाले बदलाव ला सकता है। आइए, विस्तार से जानते हैं ऐसे 5 फायदों के बारे में।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद सिर्फ दो साधारण चीजें- Apple Cider Vinegar (ACV) यानी सेब का सिरका और शहद (Honey) आपकी सेहत का कायापलट कर सकती हैं? जी हां, कल्पना कीजिए, सुबह की पहली घूंट में आप कोई कड़वी दवा नहीं, बल्कि एक ऐसा प्राकृतिक अमृत पी रहे हैं जो सदियों से 'सेहत का खजाना' माना जाता रहा है।
जब आप इन दोनों शक्तिशाली औषधियों को खाली पेट गुनगुने पानी के साथ मिलाते हैं, तो यह सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रह जाती, बल्कि एक मिरेकल वॉटर बन जाता है। यकीन मानिए, इस सिंपल से नुस्खे को अपनाने के बाद, आपके शरीर में ऐसे 5 हैरतअंगेज बदलाव दिखने शुरू होंगे, जिन्हें देखकर आप खुद चौंक जाएंगे।
तेजी से वजन घटाने में मदद
सुबह खाली पेट ACV और शहद का सेवन आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ACV में मौजूद एसिटिक एसिड शरीर की एक्स्ट्रा फैट को जलाने में मदद करता है। इसके अलावा, यह आपकी भूख को नियंत्रित करता है, जिससे आप दिनभर कम खाते हैं। शहद प्राकृतिक मिठास प्रदान करता है और ऊर्जा देता है, जिससे आपको मीठा खाने की तलब कम होती है। यह मिश्रण पेट की जिद्दी चर्बी को कम करने में विशेष रूप से सहायक माना जाता है।
पाचन तंत्र बनेगा मजबूत
कई लोगों को कब्ज, गैस या अपच जैसी पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। सेब का सिरका पाचन रस के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे भोजन को पचाना आसान हो जाता है। यह पेट के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद करता है। शहद में प्राकृतिक प्रीबायोटिक गुण होते हैं, जो आंतों में गुड बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके चलते, आपका पाचन तंत्र पहले से कहीं अधिक मजबूत और स्वस्थ बनता है।
ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल
मॉडर्न लाइफस्टाइल में ब्लड शुगर का बढ़ना एक बड़ी समस्या है। अध्ययनों से पता चला है कि सेब का सिरका भोजन के बाद शुगर के स्तर को अचानक बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है। यह इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाता है। हालांकि, शहद मीठा होता है, लेकिन जब इसे ACV के साथ सीमित मात्रा में लिया जाता है, तो यह शुगर के स्तर को संतुलित रखने में मददगार होता है, खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक प्राकृतिक उपाय हो सकता है।
इम्युनिटी होगी बूस्ट
यह मिश्रण आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। सेब का सिरका और शहद, दोनों में एंटी-माइक्रोबियल और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये गुण शरीर को हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। शहद गले की खराश और मौसमी एलर्जी से राहत दिलाने में भी कारगर है। रोज सुबह इसका सेवन करने से आप सर्दी, खांसी और अन्य इन्फेक्शन्स से बचे रह सकते हैं।
स्किन और हार्ट हेल्थ में सुधार
आप महसूस करेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपकी त्वचा की चमक बढ़ गई है। ACV शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे मुहांसे और त्वचा संबंधी समस्याएं कम होती हैं। इतना ही नहीं, यह मिश्रण हार्ट के लिए भी फायदेमंद है। सेब का सिरका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद करता है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम हो सकता है।
क्या है पीने का सही तरीका?
एक गिलास गुनगुने पानी में 1-2 चम्मच सेब का सिरका और 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं। इसे अच्छी तरह घोलकर, सुबह खाली पेट धीरे-धीरे पिएं।
नोट: ACV को कभी भी सीधा न पिएं, क्योंकि यह आपके दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे हमेशा पानी में मिलाकर ही लेना चाहिए।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
