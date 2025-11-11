Language
    दिल की सेहत बिगड़ने पर नजर आते हैं ये 5 संकेत, अनदेखा करने की भूल बन सकती है जानलेवा

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:40 PM (IST)

    दिल से जुड़ी छोटी से छोटी परेशानी को भी अनदेखा करना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए वक्त रहते इनकी पहचान करना काफी जरूरी है। हमारा शरीर कुछ लक्षणों (Heart Disease Symptoms) की मदद से हमें चेतावनी देता है, जिनपर ध्यान देना काफी जरूरी है। आइए जानें कौन-से लक्षण बताते हैं कि दिल बीमार पड़ रहा है। 

    दिल की बीमारी के लक्षणों को न करें इग्नोर (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बदलती लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और अनहेल्दी आदतों के कारण दिल की बीमारियों से मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि, इस ओर लोग कम ही ध्यान देते हैं, जिसके कारण बीमारी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन हमारा शरीर कुछ लक्षणों (Symptoms of Heart Disease) की मदद से हमें शुरुआत से ही आगाह करने की कोशिश करता है। 

    अगर इन शुरुआती लक्षणों (Early Signs of Heart Problem) को पहचान लिया जाए, तो हार्ट डिजीज को गंभीर रूप से लेने से पहले रोका जा सकता है। आइए जानें ऐसे 5 लक्षणों के बारे में जो बताते हैं कि आपके दिल की सेहत बिगड़ रही है। 

    छोटे-मोटे काम करने में भी सांस फूलना

    अगर सीढ़ियां चढ़ने, थोड़ा दौड़ने या हल्के-फुल्के काम करने में ही सांस फूलने लगती है, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। दिल की कमजोरी के कारण फेफड़ों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर पहले जो काम आसानी से कर लेते थे, अब उनमें सांस फूलने लगे, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

    लगातार बनी रहने वाली थकान

    अगर बिना ज्यादा मेहनत के भी शरीर में थकान बनी रहती है और आराम करने के बाद भी एनर्जी लेवल नहीं बढ़ता, तो यह दिल से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। दिल के कमजोर होने पर शरीर का ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होने लगता है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है।

    अनियमित हार्ट बीट

    दिल का तेज, धीमा या अनियमित गति से धड़कना भी हार्ट डिजीज का लक्षण है। सामान्य स्थिति में हमें अपने दिल की धड़कन का अहसास नहीं होता, लेकिन अगर बिना किसी कारण दिल तेजी से धड़कने लगे, छूटने जैसा महसूस हो या धड़कन अनियमित हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

    बात करते वक्त सांस फूलना

    अगर सामान्य बातचीत करते समय भी सांस फूलने लगे या बोलने में तकलीफ हो, तो यह दिल से जुड़ी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। यह लक्षण दिखाता है कि दिल और फेफड़े शरीर की ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

    सीने पर भारीपन महसूस होना

    सीने में दबाव, जकड़न, दर्द या भारीपन महसूस होना हार्ट डिजीज का क्लासिक लक्षण माना जाता है। कई बार यह दर्द बाएं हाथ, जबड़े या पीठ तक फैल सकता है। ऐसा महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

    अगर आपको शरीर में ये लक्षण दिखाई दें, तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, ताकि वे परेशानी का पता लगा सकें और समय पर इलाज शुरू किया जा सके।

