दिल की सेहत बिगड़ने पर नजर आते हैं ये 5 संकेत, अनदेखा करने की भूल बन सकती है जानलेवा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बदलती लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और अनहेल्दी आदतों के कारण दिल की बीमारियों से मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि, इस ओर लोग कम ही ध्यान देते हैं, जिसके कारण बीमारी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन हमारा शरीर कुछ लक्षणों (Symptoms of Heart Disease) की मदद से हमें शुरुआत से ही आगाह करने की कोशिश करता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर इन शुरुआती लक्षणों (Early Signs of Heart Problem) को पहचान लिया जाए, तो हार्ट डिजीज को गंभीर रूप से लेने से पहले रोका जा सकता है। आइए जानें ऐसे 5 लक्षणों के बारे में जो बताते हैं कि आपके दिल की सेहत बिगड़ रही है।

छोटे-मोटे काम करने में भी सांस फूलना अगर सीढ़ियां चढ़ने, थोड़ा दौड़ने या हल्के-फुल्के काम करने में ही सांस फूलने लगती है, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। दिल की कमजोरी के कारण फेफड़ों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर पहले जो काम आसानी से कर लेते थे, अब उनमें सांस फूलने लगे, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

अनियमित हार्ट बीट दिल का तेज, धीमा या अनियमित गति से धड़कना भी हार्ट डिजीज का लक्षण है। सामान्य स्थिति में हमें अपने दिल की धड़कन का अहसास नहीं होता, लेकिन अगर बिना किसी कारण दिल तेजी से धड़कने लगे, छूटने जैसा महसूस हो या धड़कन अनियमित हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

बात करते वक्त सांस फूलना अगर सामान्य बातचीत करते समय भी सांस फूलने लगे या बोलने में तकलीफ हो, तो यह दिल से जुड़ी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। यह लक्षण दिखाता है कि दिल और फेफड़े शरीर की ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।