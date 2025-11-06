विटामिन-के की कमी के कारण भी हो सकती हैं आर्टरीज ब्लॉक, इन लक्षणों से करें इसकी पहचान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं विटामिन-के आपके दिल के लिए भी बेहद जरूरी है? जी हां, आमतौर पर हम मानते हैं कि विटामिन-के सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग और हड्डियों की सेहत के लिए ही जरूरी है। लेकिन यह हार्ट डिजीज के रिस्क (Vitamin-K Deficiency and Heart Disease) से भी सीधे तौर से जुड़ा हुआ है।

आइए जानें कैसे विटामिन-के आपकी दिल के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और शरीर में इसकी कमी होने पर किन लक्षणों (Vitamin-K Deficiency) से इसकी पहचान की जा सकती है।

विटामिन-के की कमी और दिल का कनेक्शन

हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो आर्टरीज की दीवारों में कैल्शियम के जमाव को रोकते हैं, जिससे वे फ्लेक्सिबल और हेल्दी बनी रहती हैं। इन प्रोटीनों को एक्टिव करने का काम विटामिन-के2 करता है। जब शरीर में विटामिन-के2 की कमी होती है, तो ये प्रोटीन ठीक से काम नहीं कर पाते। इससे कैल्शियम हड्डियों की बजाय आर्टरीज और हार्ट के वाल्व्स में जमने लगता है। इससे आर्टरीज संकरी और कठोर हो जाती हैं, ब्लड फ्लो बाधित होता है और हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है।