विटामिन-के की कमी के कारण भी हो सकती हैं आर्टरीज ब्लॉक, इन लक्षणों से करें इसकी पहचान
आमतौर पर हम मानते हैं कि विटामिन-के ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी कमी के कारण दिल को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है? जी हां, विटामिन-के की कमी (Vitamin-K Deficiency) के कारण आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। आइए जानें क्या है विटामिन-के और दिल का कनेक्शन और इसकी कमी के लक्षण कैसे होते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं विटामिन-के आपके दिल के लिए भी बेहद जरूरी है? जी हां, आमतौर पर हम मानते हैं कि विटामिन-के सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग और हड्डियों की सेहत के लिए ही जरूरी है। लेकिन यह हार्ट डिजीज के रिस्क (Vitamin-K Deficiency and Heart Disease) से भी सीधे तौर से जुड़ा हुआ है।
आइए जानें कैसे विटामिन-के आपकी दिल के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और शरीर में इसकी कमी होने पर किन लक्षणों (Vitamin-K Deficiency) से इसकी पहचान की जा सकती है।
विटामिन-के की कमी और दिल का कनेक्शन
हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो आर्टरीज की दीवारों में कैल्शियम के जमाव को रोकते हैं, जिससे वे फ्लेक्सिबल और हेल्दी बनी रहती हैं। इन प्रोटीनों को एक्टिव करने का काम विटामिन-के2 करता है। जब शरीर में विटामिन-के2 की कमी होती है, तो ये प्रोटीन ठीक से काम नहीं कर पाते। इससे कैल्शियम हड्डियों की बजाय आर्टरीज और हार्ट के वाल्व्स में जमने लगता है। इससे आर्टरीज संकरी और कठोर हो जाती हैं, ब्लड फ्लो बाधित होता है और हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है।
इसलिए जिन लोगों की डाइट में विटामिन-के2 की मात्रा ज्यादा होती है, उनमें आर्टरीज के सख्त होने और हार्ट डिजीज का जोखिम काफी कम हो जाता है। विटामिन-के की कमी को एक "साइलेंट रिस्क फैक्टर" माना जाने लगा है जो बिना किसी चेतावनी के धीरे-धीरे दिल को नुकसान पहुंचाता है।
विटामिन-के की कमी के लक्षण
- ज्यादा ब्लीडिंग- यह विटामिन-के की कमी का सबसे सामान्य लक्षण है। विटामिन-के ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है, इसलिए इसकी कमी के कारण चोट लगने पर खून आसानी से बंद नहीं होता।
- हड्डियों का कमजोर होना- विटामिन-के हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। यह ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन को एक्टिव करता है जो हड्डियों में कैल्शियम को बांधने का काम करता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है और फ्रैक्चर का खतरा ज्यादा हो जाती है।
- अन्य लक्षण- गंभीर कमी की स्थिति में थकान, कमजोरी और चक्कर आना जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं, जो अक्सर एनीमिया के कारण होते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।