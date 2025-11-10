बार-बार सीने में होने वाली जलन गले के कैंसर का शुरुआती संकेत तो नहीं? इन लक्षणों को न करें इग्नोर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हार्टबर्न या एसिडिटी एक आम समस्या है जिसका सामना जीवन में लगभग हर व्यक्ति ने कभी न कभी किया होता है। आमतौर पर इसे पाचन से जुड़ी आम समस्या माना जाता है, जो ज्यादा मसालेदार खाने की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर आपके साथ यह बार-बार हो रहा है, तो सावधान हो जाएं। यह कैंसर का संकेत (Heart Burn and Esophageal Cancer) भी हो सकता है।

जी हां, बार-बार सीने में जलन की समस्या भी कैंसर जैसी घातक बीमारी का संकेत हो सकता है। लगातार हार्ट बर्न की समस्या गले के कैंसर का अहम संकेत (Esophageal Cancer Sign) हो सकता है। आइए जानें कैसे। हार्टबर्न और फूड पाइप का कनेक्शन हार्टबर्न दरअसल पेट के एसिड के एसोफैगस यानी खाने की नली में वापस आने के कारण होता है। फूड पाइप की अंदरूनी परत पेट के मुकाबले ज्यादा नाजुक होती है और एसिड के संपर्क में आने पर जलन महसूस होती है। जब यह रिफ्लक्स लगातार और लंबे समय तक बना रहता है, तो इसे गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) कहा जाता है।

कैंसर का कैसे बढ़ता है रिस्क? यहीं से कैंसर की संभावना की कड़ी शुरू होती है। जब लंबे समय तक एसिड रिफ्लक्स बना रहता है, तो यह फूड पाइप के सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। शरीर खुद को बचाने की कोशिश करता है और फूड पाइप की निचली परत के सेल्स बदलने लगते हैं, ताकि वे एसिड को सहन कर सकें।

सेल्स में होने वाले इस बदलाव को 'बैरेट्स एसोफैगस' कहते हैं। बैरेट्स एसोफैगस को एसोफैगल कैंसर का एक 'प्री-कैंसरस' स्टेज माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बैरेट्स एसोफैगस वाले हर व्यक्ति को कैंसर होगा, लेकिन उनमें कैंसर विकसित होने का जोखिम सामान्य लोगों की तुलना में काफी बढ़ जाता है।