बार-बार सीने में होने वाली जलन गले के कैंसर का शुरुआती संकेत तो नहीं? इन लक्षणों को न करें इग्नोर
अक्सर हम लोग सीने में होने वाली जलन को आम समस्या समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल, बार-बार हार्ट बर्न की समस्या गले के कैंसर का संकेत (Esophageal Cancer Symptom) हो सकता है। इसलिए अगर यह समस्या लगातार बनी रहे, तो सावधान होने की जरूरत है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हार्टबर्न या एसिडिटी एक आम समस्या है जिसका सामना जीवन में लगभग हर व्यक्ति ने कभी न कभी किया होता है। आमतौर पर इसे पाचन से जुड़ी आम समस्या माना जाता है, जो ज्यादा मसालेदार खाने की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर आपके साथ यह बार-बार हो रहा है, तो सावधान हो जाएं। यह कैंसर का संकेत (Heart Burn and Esophageal Cancer) भी हो सकता है।
जी हां, बार-बार सीने में जलन की समस्या भी कैंसर जैसी घातक बीमारी का संकेत हो सकता है। लगातार हार्ट बर्न की समस्या गले के कैंसर का अहम संकेत (Esophageal Cancer Sign) हो सकता है। आइए जानें कैसे।
हार्टबर्न और फूड पाइप का कनेक्शन
हार्टबर्न दरअसल पेट के एसिड के एसोफैगस यानी खाने की नली में वापस आने के कारण होता है। फूड पाइप की अंदरूनी परत पेट के मुकाबले ज्यादा नाजुक होती है और एसिड के संपर्क में आने पर जलन महसूस होती है। जब यह रिफ्लक्स लगातार और लंबे समय तक बना रहता है, तो इसे गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) कहा जाता है।
कैंसर का कैसे बढ़ता है रिस्क?
यहीं से कैंसर की संभावना की कड़ी शुरू होती है। जब लंबे समय तक एसिड रिफ्लक्स बना रहता है, तो यह फूड पाइप के सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। शरीर खुद को बचाने की कोशिश करता है और फूड पाइप की निचली परत के सेल्स बदलने लगते हैं, ताकि वे एसिड को सहन कर सकें।
सेल्स में होने वाले इस बदलाव को 'बैरेट्स एसोफैगस' कहते हैं। बैरेट्स एसोफैगस को एसोफैगल कैंसर का एक 'प्री-कैंसरस' स्टेज माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बैरेट्स एसोफैगस वाले हर व्यक्ति को कैंसर होगा, लेकिन उनमें कैंसर विकसित होने का जोखिम सामान्य लोगों की तुलना में काफी बढ़ जाता है।
किन लक्षणों पर दें ध्यान?
- बार-बार होने वाला हार्टबर्न- सप्ताह में दो या तीन बार से ज्यादा हार्टबर्न होना।
- निगलने में परेशानी- खाना गले या सीने में अटकता हुआ महसूस होना।
- निगलने में परेशानी- खाना या पानी निगलते समय दर्द या चुभन महसूस होना।
- वजन का अकारण कम होना- बिना डाइट या एक्सरसाइज के वजन तेजी से गिरना।
- उल्टी या मल में खून आना- यह एक गंभीर चेतावनी है।
- भूख न लगना और लगातार खांसी- खासकर रात के समय।
- आवाज का भारी होना- अगर यह लंबे समय तक बना रहे।
यह समझना जरूरी है कि हार्टबर्न का मतलब कैंसर नहीं है। ज्यादातर लोगों में हार्टबर्न एक सामान्य और नियंत्रित की जा सकने वाली समस्या है। लेकिन अगर हार्टबर्न की समस्या पुरानी, लगातार और गंभीर है, और फूड पाइप के कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।
