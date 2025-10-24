Language
    शरीर में दिखने वाले ये 5 लक्षण करते हैं आंत में सूजन का इशारा, अनदेखा करने से बढ़ सकती है परेशानी

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:01 PM (IST)

    खराब पाचन के कारण हमारी पूरी सेहत बिगड़ सकती है। जी हां, गट हेल्थ पूरी सेहत से जुड़ी है। इसलिए आंत में किसी भी तरह की परेशानी पूरी सेहत बिगाड़ सकती है। हालांकि, खराब खान-पान और लाइफस्टाइल के कारण आंतों में सूजन होने लगती है। इसकी पहचान कुछ लक्षणों (Gut Inflammation Signs) से कर सकते हैं, ताकि जल्दी इलाज किया जा सके। 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं आपका पेट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, बल्कि पूरी सेहत को प्रभावित करता है। इसलिए हेल्दी रहने के लिए गट हेल्थ को ठीक रखना काफी जरूरी है। हालांकि, खान-पान और लाइफस्टाइल के कारण अनजाने में हम अपनी गट हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण कभी-कभी सूजन (Gut Inflammation) भी हो जाती है।

    जब आपके आंत में सूजन होती है, तो इसका असर सीधे तौर पर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। यह सूजन अक्सर खराब खान-पान, तनाव, नींद की कमी, या एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से होती है और आंत में मौजूद गुड बैक्टीरिया का संतुलन बिगाड़ देती है। इसलिए इसे जल्द से जल्द ठीक करना जरूरी है। आइए जानें किन लक्षणों (Signs of Gut Inflammation) की मदद से आंतों में सूजन का पता लगाया जा सकता है।

    Unhealthy Guts

    लगातार ब्लोटिंग और गैस

    सबसे आम और साफ संकेत है लगातार पेट फूलना या गैस बनना। अगर खाने के बाद आपका पेट अक्सर भारी और फूला हुआ महसूस होता है, तो यह दिखाता है कि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा। आंत में सूजन होने पर खाना ठीक से नहीं पचता, जिससे कब्ज, गैस और ब्लोटिंग की समस्या पैदा होती है। यह फूड आइटम्स के ठीक से अब्जॉर्ब न हो पाने का भी संकेत है।

    ब्रेन फॉग

    क्या आपको अक्सर फोकस करने में परेशानी होती है? इसे 'ब्रेन फॉग' कहते हैं और यह आंत से सीधे जुड़ा हुआ है। आंत और दिमाग के बीच एक शक्तिशाली कड़ी होती है, जिसे गट-ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। आंत में सूजन होने पर यह कड़ी प्रभावित होती है, जिससे याददाश्त कमजोर होना, सोचने में दिक्कत और मानसिक थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आंत में मौजूद खराब बैक्टीरिया ऐसे केमिकल्स छोड़ सकते हैं जो दिमाग पर सीधा असर डालते हैं।

    लगातार थकान और सुस्ती

    अगर आप पूरी नींद लेने के बाद भी हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, तो इसकी जड़ आपके आंत में हो सकती है। आंत में सूजन शरीर की इम्युनिटी को लगातार एक्टिव रखती है, जिससे शरीर की एनर्जी खर्च होती है और क्रॉनिक फटीग की समस्या पैदा होती है। साथ ही, आंत ही सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स के उत्पादन में मदद करती है, जो नींद और मूड को नियंत्रित करते हैं।

    त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे एक्ने

    आपकी त्वचा आपके आंत के स्वास्थ्य का आईना है। एक्ने, एक्जिमा, सोरायसिस जैसी त्वचा की समस्याएं अक्सर आंत में सूजन का संकेत होती हैं। जब आंत की परत कमजोर हो जाती है, तो टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया ब्लड में घुस जाते हैं। शरीर इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए त्वचा के रास्ते का इस्तेमाल करता है, जिससे सूजन, रेडनेस और मुंहासे जैसी समस्याएं होती हैं।

    कमजोर इम्युनिटी और बार-बार बीमार पड़ना

    हमारा इम्यून सिस्टम का 70-80% हिस्सा आंत में ही स्थित होता है। इसलिए जब आंत में सूजन होती है, तो इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। नतीजा यह होता है कि आप बार-बार सर्दी-जुकाम, इन्फेक्शन या अन्य बीमारियों की चपेट में आने लगते हैं। एक स्वस्थ आंत हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करती है, लेकिन सूजन की स्थिति में यह क्षमता प्रभावित होती है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।