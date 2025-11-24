सेहत की कीमत पर तो नहीं कमा रहे पैसा? यहां पढ़ें 'ओवरटाइम' करने के 5 बड़े नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर सुबह यह सोचकर ऑफिस जाते हैं कि थोड़ा और काम कर लें, थोड़ी और देर रुक जाएं, ताकि सैलरी बढ़ जाए? हम सब बेहतर जिंदगी के लिए पैसे कमाते हैं, लेकिन क्या होगा जब यही पैसा आपको डॉक्टर की भारी-भरकम फीस भरने पर मजबूर कर दे (Dangers of Overtime)?

आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, ओवरटाइम करना एक आम बात बन गई है, लेकिन यह आपकी जेब जितनी भरता है, उससे कहीं ज्यादा आपकी सेहत को खाली कर देता है। अगर आप भी लगातार अपनी नींद को कुर्बान करके, घंटों कंप्यूटर के सामने चिपके रहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए एक चेतावनी है।

आइए, जानते हैं कि पैसे की इस दौड़ में आप अपनी सेहत और खुशियों को कैसे दांव पर लगा रहे हैं और इसके 5 बड़े नुकसान क्या हैं (Harmful Effects of Working Overtime)। तनाव और एंग्जायटी का बढ़ना जब आप तय समय से ज्यादा काम करते हैं, तो आपके दिमाग पर काम का बोझ लगातार बना रहता है। इससे तनाव और चिंता का स्तर बहुत बढ़ जाता है। लगातार तनाव से सिरदर्द, बेचैनी और चिड़चिड़ापन होने लगता है। लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहे तो यह डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक बीमारी का रूप भी ले सकती है।

नींद की कमी और थकान ओवरटाइम का सीधा असर आपकी नींद पर पड़ता है। कम सोने से शरीर को पूरी तरह से आराम नहीं मिल पाता। अगले दिन आप थका हुआ महसूस करते हैं, जिसका असर आपकी काम करने की क्षमता और एकाग्रता पर पड़ता है। नींद पूरी न होने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है, जिससे आप जल्दी-जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं।

दिल की बीमारियों का खतरा लगातार घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहना और तनाव में रहना आपके दिल के लिए बहुत खतरनाक है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग रोजाना बहुत ज्यादा ओवरटाइम करते हैं, उनमें हाई बीपी और हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ जाता है। सेहतमंद दिल के लिए काम के साथ-साथ सही समय पर आराम करना भी जरूरी है।

रिश्तों में दूरी आना ओवरटाइम करने वाले लोग अक्सर अपने परिवार, दोस्तों और पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। लगातार काम में व्यस्त रहने से रिश्तों में धीरे-धीरे दूरी आने लगती है। बच्चों के साथ समय न बिताने से परिवार में अकेलापन और मनमुटाव पैदा हो सकता है। याद रखें, पैसा सिर्फ एक साधन है, लेकिन मजबूत और प्यारे रिश्ते ही जीवन की असली पूंजी हैं।