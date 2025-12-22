Language
    सुबह की ये 5 गलतियां आपको समय से पहले बना सकती हैं 'बूढ़ा', बिना देरी करें रूटीन में बदलाव

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    हम सभी चाहते हैं कि हमारी त्वचा चमकती रहे और हम लंबे समय तक हेल्दी और यंग दिखें, लेकिन सुबह की कुछ गलतियां आपकी उम्र को तेजी से बढ़ा सकती हैं, जैसे उठत ...और पढ़ें

    Hero Image

    कहीं आपका मॉर्निंग रूटीन ही तो नहीं छीन रहा आपकी जवानी? (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी चाहते हैं कि हमारी त्वचा चमकती रहे और हम लंबे समय तक हेल्दी और यंग दिखें। इसके लिए हम महंगे क्रीम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की कुछ छोटी गलतियां आपकी उम्र को तेजी से बढ़ा सकती हैं?

    अगर आप भी सुबह उठते ही ये 5 गलतियां कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। ये आदतें न केवल आपके शरीर को थकाती हैं, बल्कि आपके चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां और बुढ़ापा भी ला सकती हैं।

    Premature aging

    उठते ही फोन की दुनिया में खो जाना

    ज्यादातर लोग आंख खुलते ही सबसे पहले अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं। यह आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य और त्वचा दोनों के लिए हानिकारक है। सुबह-सुबह फोन की नीली रोशनी आपकी आंखों पर दबाव डालती है और तनाव का स्तर बढ़ाती है। बढ़ा हुआ तनाव शरीर में इंफ्लेमेशन पैदा करता है, जिससे चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगती है और बारीक रेखाएं दिखने लगती हैं।

    पानी पीने में कंजूसी करना

    रात भर सोने के बाद हमारा शरीर डिहाइड्रेटेड यानी पानी की कमी महसूस करता है। अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले 1-2 गिलास पानी नहीं पीते, तो आपकी त्वचा रूखी और बेजान दिखने लगती है। पानी की कमी के कारण शरीर के जहरीले तत्व बाहर नहीं निकल पाते, जिससे चेहरे पर मुहांसे और जल्दी बुढ़ापा आने का खतरा बढ़ जाता है।

    भारी-भरकम और मीठा नाश्ता

    कहते हैं कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बहुत ज्यादा चीनी या तला-भुना खाना खाएं। ज्यादा चीनी वाला नाश्ता (जैसे बिस्कुट, मीठी चाय या प्रोसेस्ड फूड) शरीर में 'ग्लाइकेशन' की प्रक्रिया को तेज करता है। यह प्रक्रिया आपकी त्वचा के कोलेजन को नुकसान पहुंचाती है, जिससे त्वचा ढीली पड़ने लगती है।

    सनस्क्रीन को नजरअंदाज करना

    कई लोग सोचते हैं कि अगर वे घर के अंदर हैं या मौसम ठंडा है, तो उन्हें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। यह एक बहुत बड़ी गलती है। सूरज की हानिकारक यूवी किरणें खिड़कियों से भी अंदर आती हैं और त्वचा के सेल्स को डैमेज करती हैं। बिना सनस्क्रीन के बाहर निकलने या घर में रहने से पिगमेंटेशन और झुर्रियों की समस्या समय से पहले शुरू हो जाती है।

    सुबह की ताजी हवा और स्ट्रेचिंग से दूरी

    अगर आपकी सुबह सीधे ऑफिस के काम या घर की भागदौड़ से शुरू होती है और आप शरीर को बिल्कुल भी हिलाते-डुलाते नहीं हैं, तो यह बुढ़ापे को न्योता है। सुबह की हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब खून का बहाव अच्छा होता है, तो चेहरे पर प्राकृतिक निखार आता है। आलस भरी सुबह आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, जिससे आप उम्र से बड़े दिखने लगते हैं।

