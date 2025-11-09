झुर्रियां कम करने के लिए आजमाएं ये 5 Anti-Ageing Oils, नेचुरल ग्लो से खिल उठेगा चेहरा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि वक्त की सुई को थोड़ा धीमा कैसे किया जाए? जी हां, हम बात कर रहे हैं आपकी त्वचा की। आईने में दिखने वाली हल्की लकीरें या झुर्रियां हमें बताती हैं कि हमारी त्वचा को अब खास देखभाल की जरूरत है। महंगे क्रीम और ब्यूटी ट्रीटमेंट अपनी जगह हैं, लेकिन प्रकृति ने हमें ऐसे 5 'गोल्डन ड्रॉप्स' दिए हैं, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी त्वचा के लिए किसी जादू से कम नहीं हैं।

ये Facial Oils आपकी त्वचा की गहराई में जाकर उसे नमी, पोषण और वो कसाव देते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी उम्र को केवल एक नंबर बना सकते हैं। आइए जानते हैं उन 5 एंटी-एजिंग तेलों (Anti-Ageing Oils) के बारे में, जो आपको एक बेदाग, चमकदार और जवां चेहरा दे सकते हैं।

रोजहिप सीड ऑयल रोजहिप सीड ऑयल को 'नेचुरल रेटिनॉल' भी कहा जाता है। यह विटामिन-ए और विटामिन-सी से भरपूर होता है, जो त्वचा में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। कोलेजन ही वह प्रोटीन है जो आपकी त्वचा को कसाव देता है। रोजहिप ऑयल के नियमित इस्तेमाल से न केवल झुर्रियां कम होती हैं, बल्कि यह दाग-धब्बों और पिगमेंटेशन को हल्का करने में भी मददगार है।

आर्गन ऑयल मोरक्को से आने वाला आर्गन ऑयल, विटामिन-ई और जरूरी फैटी एसिड्स से भरा होता है। यह एक हल्का तेल है जो त्वचा में जल्दी समा जाता है और उसे चिपचिपा नहीं बनाता। यह ऑयल स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, जिससे त्वचा लटकी हुई महसूस नहीं होती। यह नमी को लॉक करके फाइन लाइन्स को भरने में मदद करता है और आपकी त्वचा को एक स्वस्थ चमक देता है।

बादाम का तेल बादाम का तेल सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाले तेलों में से एक है और यह विटामिन-ई का बहुत अच्छा सोर्स भी है। विटामिन-ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो सूरज की हानिकारक किरणों और प्रदूषण से होने वाले त्वचा के नुकसान की मरम्मत करता है। इसे रोजाना रात में लगाने से आंखों के नीचे के काले घेरे भी हल्के होते हैं और झुर्रियों की गहराई कम होती है।

जोजोबा ऑयल जोजोबा ऑयल की बनावट हमारी त्वचा द्वारा प्राकृतिक रूप से बनने वाले सीबम के बहुत करीब होती है। इसलिए, यह हर स्किन टाइप, यहां तक कि ऑयली स्किन के लिए भी बेहतरीन है। यह त्वचा को बिना रोमछिद्रों को बंद किए हाइड्रेट करता है। त्वचा में सही नमी बनाए रखने से रूखापन दूर होता है, जो झुर्रियों का एक बड़ा कारण है।