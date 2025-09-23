शुगर और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करेगी तुलसी की चाय, रोज सुबह पीने से मिलेंगे और भी 5 फायदे
क्या आप जानते हैं रोज सुबह तुलसी की चाय पीना आपके लिए कितनी फायदेमंद (Tulsi Tea Benefits) हो सकती है? दरअसल तुलसी में ऐसे कई गुण होते हैं जो सेहत से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं खासकर ब्लड शुगर और बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में। आइए जानें इसके और फायदे।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। तुलसी हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है यह तो आप जानते ही हैं। आयुर्वेद में भी इसे सेहत के गुणों का खजाना माना जाता है। इसलिए सुबह खाली पेट तुलसी की चाय पीना आपके लिए काफी फायदेमंद (Benefits of Tulsi Tea) साबित हो सकती है। जी हां, तुलसी की चाय में कई ऐसे गुण होते हैं, जो सेहत को फायदा पहुंचाते हैं।
इसलिए अगर आप रोजाना सुबह तुलसी की चाय पीना शुरू कर दें, तो सेहत से जुड़ी कई परेशानियों से बचाव में मदद (Tulsi Tea Benefits in Morning) मिल सकती है। आइए जानें रोज सुबह तुलसी की चाय पीने के क्या फायदे हैं।
इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना
तुलसी एक पावरफुल इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, यानी यह हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट और बूस्ट करती है। इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-फंगल गुण शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देते हैं। रोज सुबह तुलसी की चाय पीने से सर्दी-जुकाम, बुखार, फ्लू और अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। यह शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करती है।
स्ट्रेस और एंग्जायटी कम होती है
हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में तनाव एक आम समस्या बन गई है। तुलसी एक बेहतरीन एडाप्टोजन जड़ी-बूटी है। एडाप्टोजन शरीर तनाव कम करने में मदद करते हैं। यह कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में सहायक है। सुबह की शुरुआत तुलसी की चाय से करने से दिमाग शांत रहता है, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, जिससे पूरा दिन स्ट्रेस-फ्री और एनर्जी से भरपूर बितता है।
पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है
तुलसी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में काफी फायदेमंद है। इसकी चाय पेट की गैस, एसिडिटी, कब्ज और सूजन जैसी समस्याओं से राहत दिलाती है। तुलसी में मौजूद कंपाउंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं, जिससे खाने का पाचन बेहतर होता है। यह लिवर को डिटॉक्सीफाई करने में भी मदद करती है, जिससे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है।
एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन रिलीफ
तुलसी में यूजेनॉल जैसे तत्व पाए जाते हैं, जिनमें स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह गुण शरीर में किसी भी तरह की सूजन, जैसे- जोड़ों का दर्द, सिरदर्द या मांसपेशियों में खिंचाव, को कम करने में सहायक है। नियमित रूप से इसकी चाय पीने से पुराने दर्द और सूजन से राहत मिल सकती है।
डिटॉक्सीफिकेशन और त्वचा के लिए फायदेमंद
तुलसी की चाय एक नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक है। यह शरीर के मुख्य अंगों, खासकर लिवर और किडनी, से टॉक्सिन्स को साफ करने का काम करती है। जब शरीर अंदर से साफ होता है, तो इसका सीधा असर त्वचा पर दिखता है। तुलसी के एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंहासे, दाग-धब्बों और झुर्रियों को कम करते हैं, जिससे त्वचा साफ, चमकदार और जवान बनी रहती है।
ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल
तुलसी इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार करती है, जो टाइप-2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए फायदेमंद है। साथ ही, यह खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।
