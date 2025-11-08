High Uric Acid से हैं परेशान? बिना देरी खाना शुरू करें ये 5 फूड्स, जोड़ों के दर्द से मिलेगा आराम
अगर आपको अक्सर जोड़ों में दर्द, सूजन या अकड़न महसूस होती है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में यूरिक एसिड का स्तर (Uric Acid Level) बढ़ गया हो। बता दें, यूरिक एसिड एक वेस्ट है जो प्यूरीन नामक तत्वों के टूटने से बनता है। जब किडनी इसे ठीक से बाहर नहीं निकाल पातीं, तो यह क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में जमा होकर गाउट जैसी दर्दनाक समस्या पैदा करता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपकी सुबह की शुरुआत जोड़ों के असहनीय दर्द और अकड़न से होती है? क्या चलते-फिरते समय हर कदम पर चुभन महसूस होती है? अगर आपका जवाब 'हां' है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड (High Uric Acid) हो सकता है।
यूरिक एसिड आजकल की एक बहुत ही आम लाइफस्टाइल समस्या बन गई है। जब यह विषैला तत्व (Toxin) खून में बढ़कर क्रिस्टल के रूप में आपके घुटनों, उंगलियों और टखनों में जम जाता है, तो यह गाउट नामक एक दर्दनाक बीमारी पैदा करता है।
अच्छी बात यह है कि दवाइयों के साथ-साथ, आपकी रसोई में ही कुछ ऐसे सुपरफूड्स (Foods to Lower Uric Acid) मौजूद हैं जो इस 'दुश्मन' को शरीर से बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकते हैं।
खीरा (Cucumber)
खीरा लगभग 95% पानी से बना होता है, और यही इसे यूरिक एसिड के लिए सबसे बेहतरीन फूड बनाता है। जी हां, खीरा नेचुरल ड्यूरेटिक के रूप में काम करता है। यह आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और पेशाब के रास्ते एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को तेजी से बाहर निकालने में किडनी की मदद करता है।
- खाने का तरीका: इसे सलाद के रूप में खाएं या नींबू और धनिया के साथ इसका जूस बनाकर सुबह खाली पेट पिएं।
चेरी (Cherries)
छोटी-सी चेरी, यूरिक एसिड के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चेरी में एंथोसायनिन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये न केवल शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को कम करते हैं, बल्कि गाउट के कारण होने वाली तेज सूजन और दर्द को भी कम करने में अद्भुत रूप से प्रभावी हैं। कई अध्ययनों में यह बात साबित हो चुकी है।
- खाने का तरीका: आप ताजी चेरी खा सकते हैं, या फिर शुगर-फ्री चेरी का जूस भी पी सकते हैं।
सेब (Apples)
"रोजाना एक सेब डॉक्टर को दूर भगाए," यह बात यूरिक एसिड के मामले में भी काफी हद तक सच है। जी हां, सेब में मैलिक एसिड नामक एक तत्व होता है। यह मैलिक एसिड आपके खून में बढ़े हुए यूरिक एसिड को बेअसर करने में मदद करता है, जिससे वह क्रिस्टल बनने से पहले ही शरीर से बाहर निकल जाता है।
- खाने का तरीका: रोजाना कम से कम एक मीडियम शेप का सेब छिलके समेत खाएं, क्योंकि फाइबर भी जरूरी है।
नट्स और सीड्स (Nuts and Seeds)
हाई यूरिक एसिड के मरीजों को प्यूरीन में हाई फूड्स से दूर रहने की सलाह दी जाती है। नट्स और सीड्स इस मामले में बेहतरीन विकल्प हैं। बादाम, अखरोट, चिया सीड्स और अलसी के बीज प्यूरीन में कम होते हैं और इनमें हेल्दी फैट्स, विटामिन और मिनरल्स भरपूर होते हैं। ये सूजन को कम करने में मदद करते हैं और आपको एनर्जी देते हैं।
- खाने का तरीका: रोजाना सुबह भीगे हुए बादाम और अखरोट खाएं। चिया या अलसी के बीज को स्मूदी या दही में मिलाकर सेवन करें।
बेरीज (Berries)
स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रास्पबेरी जैसी सभी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन C से भरी होती हैं। बेरीज में पाए जाने वाले यौगिक शरीर में सूजन-रोधी प्रभाव डालते हैं। विटामिन C किडनी को यूरिक एसिड को ज्यादा कुशलता से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे गाउट के हमलों का खतरा कम हो जाता है।
- खाने का तरीका: नाश्ते में दलिया या दही के साथ बेरीज मिलाकर खाएं।
इन फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करने के साथ-साथ, खूब पानी पीना (दिन में 8-10 गिलास) भी बहुत जरूरी है। पानी यूरिक एसिड को पतला करके उसे बाहर निकालने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। किसी भी डाइट चेंज से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
