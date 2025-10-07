Language
    किडनी डैमेज करती हैं रोज की ये 5 आदतें, वक्त पर नहीं किए बदलाव; तो लगाने पड़ेंगे डॉक्टर के चक्कर

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:58 AM (IST)

    क्या आप जानते हैं अनजाने में हम रोज ऐसे कई काम करते हैं जिनसे हमारी किडनी को नुकसान पहुंचता है। जी हां हमारी रोज की कई छोटी-छोटी आदतें (Kidney Damaging Habits) धीरे-धीरे किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर इन आदतों में सुधार न किया जाए तो किडनी की समस्या काफी बढ़ जाती है।

    किडनी डैमेज करती हैं ये आदतें (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। किडनी का काम हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालना है। इसलिए अगर ये डैमेज (Kidney Damage) होने लग जाए, तो हमारा शरीर कूड़ा घर बन सकता है और बीमारियां पैर पसारना शुरू कर देती हैं। इसलिए किडनी को हेल्दी बनाए रखना बेहद जरूरी है।

    किडनी सिर्फ टॉक्सिन्स को ही फिल्टर नहीं करती, बल्कि ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी अहम भूमिका निभाती है। लेकिन हमारी रोज की कुछ छोटी-छोटी आदतें (Habits Which Damage Kidneys) चुपके-चुपके किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं, जिनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता। हालांकि, समय रहते इन आदतों में बदलाव करके किडनी को हेल्दी बनाया जा सकता है। आइए जानें हमारी कौन-सी आदतें किडनी डैमेज करती हैं।

    ज्यादा नमक खाना

    नमक शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में खाना किडनी पर भारी पड़ सकता है। ज्यादा सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। हाई ब्लड प्रेशर होने पर किडनी को खून फिल्टर करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे धीरे-धीरे किडनी के फिल्टरिंग यूनिट्स डैमेज होने लगते हैं। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और पैकेटबंद स्नैक्स में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है।

    सोडा या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना

    सोडा और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में केवल ज्यादा चीनी ही नहीं, बल्कि फॉस्फोरस भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ज्यादा शुगर डायबिटीज के जोखिम को बढ़ाता है, जो किडनी फेल होने का एक बड़ा कारण है। वहीं, फॉस्फोरस की ज्यादा मात्रा किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालती है। इसलिए इन ड्रिंक्स को पीने से किडनी की फंक्शनिंग कम हो सकती है।

    कम पानी पीना

    किडनी का काम है शरीर से टॉक्सिन्स को पेशाब के जरिए बाहर निकालना। इसके लिए उसे भरपूर मात्रा में पानी की जरूरत होती है। जब आप कम पानी पीते हैं, तो शरीर डीहाइड्रेट हो जाता है। इससे टॉक्सिन्स शरीर में जमा होने लगते हैं और किडनी पर दबाव बढ़ जाता है। पानी की कमी से किडनी में पथरी बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए किडनी को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी है।

    अक्सर पेनकिलर दवाएं लेना

    बिना डॉक्टर की सलाह के, छोटी-छोटी तकलीफों के लिए ओवर-द-काउंटर पेनकिलर दवाएं लेना किडनी के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ये दवाएं लंबे समय तक या ज्यादा मात्रा में लेने पर किडनी के ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करती हैं और सीधा किडनी डैमेज कर सकती हैं। इसलिए डॉक्टर से पूछे बिना पेन किलर दवाएं नहीं लेनी चाहिए।

    नींद पूरी न होना

    नींद की कमी का सीधा असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है, जिसमें किडनी भी शामिल है। जब आप सोते हैं, तब शरीर और किडनी खुद को रिपेयर करते हैं। कम नींद लेने से शरीर का तनाव बढ़ता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल भी बिगड़ सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन लंबे समय में किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हर रात 7-8 घंटे की पूरी नींद लेना जरूरी है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।