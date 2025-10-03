दुबले-पतले लोग भी हो सकते हैं डायबिटीज के शिकार, डॉक्टर बोले- "5 कारण जानना है जरूरी"

अक्सर हम सोचते हैं कि डायबिटीज सिर्फ बढ़ने वजन से जुड़ी बीमारी है लेकिन यह एक बड़ी गलतफहमी है। जी हां आजकल कई ऐसे लोग भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं जो देखने में बिल्कुल दुबले-पतले लगते हैं। डॉक्टर इसे Lean Diabetes कहते हैं और इसके पीछे कुछ खास कारण हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब भी डायबिटीज की बात होती है तो अक्सर लोग इसे मोटापे से जोड़ देते हैं। आम धारणा यही है कि जिनका वजन ज्यादा है, वही इस बीमारी की चपेट में आते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। जी हां, कई बार देखने में दुबले-पतले लोग भी डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है (Diabetes Risk Factors For Skinny People)? आइए डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके से जानते हैं इसके पांच बड़े कारण।

मसल मास की कमी अगर आपके शरीर में मसल मास की कमी है, तो ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती। ऐसे में, ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने लगता है और डायबिटीज होने की संभावना रहती है। यानी दुबले शरीर में भी अगर मसल मास कम है, तो रिस्क बना रहता है।

नींद और तनाव का असर पर्याप्त नींद न लेना और लगातार तनाव में रहना, शरीर के लिए उतना ही नुकसानदायक है जितना कि गलत खानपान। जब हम तनाव में रहते हैं, तो शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। यही धीरे-धीरे डायबिटीज का कारण बन सकता है।

‘TOFI’ इफेक्ट वैज्ञानिक भाषा में इसे TOFI (Thin Outside, Fat Inside) कहा जाता है। यानी शरीर बाहर से पतला दिखे, लेकिन अंदर चर्बी की मात्रा ज्यादा हो। MRI स्कैन से यह अक्सर सामने आता है कि कई दुबले-पतले दिखने वाले लोगों के शरीर के अंदर फैट जमा होता है, जो डायबिटीज का कारण बनता है।

आनुवांशिक वजहें दक्षिण एशियाई और भारतीय मूल के लोगों में स्वाभाविक रूप से बीटा-सेल की क्षमता कम होती है। बीटा-सेल ही इंसुलिन बनाने का काम करते हैं। जब यह क्षमता कमजोर होती है, तो शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता और डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है।