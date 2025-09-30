डायबिटीज मरीजों के लिए राहत की खबर, Ozempic दवा को भारत में मिली मंजूरी; यहां देखें फायदे और खतरे

भारत के दवा नियामक CDSCO ने टाइप-2 डायबिटीज से जूझ रहे वयस्क मरीजों के लिए Ozempic (Semaglutide) को मंजूरी दे दी है। डेनमार्च की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क इसे भारत में लॉन्च करेगी। यह दवा हफ्ते में एक बार इंजेक्शन के रूप में ली जाती है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और वजन घटाने में मदद करती है।

Ozempic को सबसे पहले 2017 में अमेरिका की FDA से मंजूरी मिली थी। भारत में इसकी कीमत अभी तय नहीं हुई है। इससे पहले कंपनी ने Wegovy नाम से मोटापे के इलाज के लिए सेमाग्लूटाइड आधारित दवा को मंजूरी दिलाई थी।