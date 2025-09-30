डायबिटीज मरीजों के लिए राहत की खबर, Ozempic दवा को भारत में मिली मंजूरी; यहां देखें फायदे और खतरे
भारत के दवा नियामक CDSCO ने टाइप-2 डायबिटीज से जूझ रहे वयस्क मरीजों के लिए Ozempic (Semaglutide) को मंजूरी दे दी है। डेनमार्च की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क इसे भारत में लॉन्च करेगी। यह दवा हफ्ते में एक बार इंजेक्शन के रूप में ली जाती है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और वजन घटाने में मदद करती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के दवा नियामक CDSCO ने Ozempic (Semaglutide) को टाइप-2 डायबिटीज से जूझ रहे वयस्क मरीजों के लिए मंजूरी दे दी है। इसे डेनमार्च की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क भारत में लॉन्च करने जा रही है। यह दवा हफ्ते में सिर्फ एक बार इंजेक्शन के रूप में ली जाती है और इसका फायदा लाखों डायबिटीज मरीजों को मिल सकता है।
Ozempic को सबसे पहले 2017 में अमेरिका की FDA से मंजूरी मिली थी। भारत में इसकी कीमत अभी तय नहीं हुई है। इससे पहले कंपनी ने Wegovy नाम से मोटापे के इलाज के लिए सेमाग्लूटाइड आधारित दवा को मंजूरी दिलाई थी।
क्या है Ozempic?
ओजेम्पिक एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट वर्ग की दवा है। यह शरीर में प्राकृतिक हॉर्मोन की तरह काम करती है और कई फायदे देती है...
- ब्लड शुगर को नियंत्रित करना
- इंसुलिन की रिलीज बढ़ाना
- पेट खाली होने की गति धीमी करना
- ज्यादा डोज पर भूख को कम करना और वजन घटाने में मदद करना
- मोटापे के लिए इसी दवा का हाई-डोज वर्जन Wegovy नाम से इस्तेमाल किया जाता है।
क्या-क्या हैं फायदे?
- टाइप-2 डायबिटीज मरीजों में ब्लड शुगर कंट्रोल
- अधिक डोज पर वजन घटाने में मदद
- दिल के मरीजों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा घटाने में मदद
क्या-क्या हो सकता है खतरा?
- शुरुआत में उल्टी, जी मिचलाना जैसी तकलीफें
- लंबे समय में पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर से जुड़ी दिक्कतें
- कुछ मामलों में किडनी और थायरॉइड की समस्याएं
- कीमत अधिक होने से सभी तक आसानी से न पहुंच पाना
कितनी होगी भारत में कीमत?
भारत में Wegovy की शुरुआती कीमत 17 हजार से लेकर 26 हजार प्रति माह बताई जा रही है। इसी तरह की दूसरी दवा Mounjaro (Tirzepatide) की शुरुआती कीमत 14 हजार 17 हजार प्रति माह के बीच है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानन है कि जैसे ही सेमाग्लूटाइड के पेटेंट मार्च 2026 में खत्म होगा, भारतीय कंपनियों के जेनेरिक वर्जन आ सकते हैं और इससे दवा सस्ती हो जाएगी।
