किडनी डैमेज की शुरुआत में दिखते हैं ये 8 लक्षण, नजरअंदाज करने से बढ़ जाएगी समस्या

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। किडनी हमारे शरीर में कई जरूरी फंक्शन करती है, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, बॉडी फ्लूड बैलेंस और ब्लड फिल्टर करना। इसलिए किडनी का हेल्दी रहना बेहद जरूरी है। हालांकि, हमारी लाइफस्टाइल और डाइट के कारण अनजाने में हम कई बार अपनी ही किडनी को नुकसान (Kidney Damage) पहुंचा रहे होते हैं।

दरअसल, किडनी में छोटे-छोटे फिल्टरिंग यूनिट्स नेफ्रॉन होते हैं। जब ये डैमेज होने लगते हैं, तो किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती। इसे नेफ्रॉसिस कहा जाता है। यह कोई बामारी नहीं है, बल्कि एक टर्म है, जो किडनी डैमेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर समय पर इसकी पहचान न की जाए, तो यह एक गंभीर समस्या बन सकती है। आइए जानें किन लक्षणों (Kidney Damage Symptoms) के कर सकते हैं किडनी डैमेज की पहचान।