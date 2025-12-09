दबे पांव किडनी को नुकसान पहुंचा रहे रोजमर्रा के 5 फूड्स, देर होने से पहले कर दें डाइट से बाहर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। किडनी हमारे शरीर के जरूरी अंगों में से एक मानी जाती है। सेहतमंद रहने के लिए किडनी का हेल्दी रहना बेहद जरूरी है, लेकिम मौजूदा समय में कई सारे लोग किडनी से जुड़ी समस्याओं का शिकार होने लगे हैं। इसका मुख्य कारण खराब होती लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खानपान है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन दिनों लोगों की लाइफस्टाइल और खानपान दोनों की काफी ज्यादा बदल चुके हैं। इसकी वजह से सेहत पर बुरा असर पड़ने लगता है। यही वजह है कि इस कारण हमारी किडनी को भी नुकसान पहुंचता है। जैसाकि हम जानते हैं कि किडनी हमारे शरीर के जरूरी अंगों में से एक है और इसलिए इसकी सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप रेगुलर खाते हैं, लेकिन आप जानते नहीं कि यह आपकी किडनी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही फूड्स के बारे में-

बहुत ज्यादा नमक नमक हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि, इसकी ज्यादा मात्रा सेहत को गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकती है। दरअसल, हाई सोडियम इनटेक हाई ब्लड प्रेशर का एक प्रमुख कारण है, जिससे समय के साथ किडनी पर गंभीर दबाव पड़ता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रोजाना 5 ग्राम नमक सेहत के लिए हानिकारक नहीं है।

इसके अलावा आप जीरा, धनिया, अदरक, नींबू, काली मिर्च, लहसुन और सेंधा नमक जैसी जड़ी-बूटियों और मसालों का नमक की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेस्ड या पैकेज्ड फूड्स साल 2022 में पब्लिश हुए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, उनमें किडनी की बीमारी का खतरा 24% ज्यादा होता है। ये फूड्स बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं और इनमें प्रीजर्वेटिव, आर्टिफिशियल शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, अनहेल्दी फैट और सोडियम होता है, जो चोरी-छिपे आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं।

ऐसे में आप प्रोसेस्ड फूड की जगह फलों, सब्जियों और अनाज से भरपूर डाइट फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भुने हुए चने, पोहा चिवड़ा या बेक्ड मखाने जैसे घर के बने स्नैक्स पैकेज्ड फूड्स की तुलना में ज्यादा पोषण देते हैं।

पर्याप्त पानी न पीना सिर्फ खाना ही नहीं, कम पानी पीने से भी आपकी किडनी को नुकसान हो सकता है। पानी हेल्दी जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। ऐसे में पर्याप्त पानी के बिना किडनी खराब होने का खतरा बना रहता है, खासकर अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हों या गर्मी में हों। पानी किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही किडनी से जुड़ी अन्य कई समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है।

इसलिए जब पानी की बात आती है, तो इसका कोई विकल्प नहीं है। किडनी को हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए रोजाना पर्याप्त पानी जरूर पिएं। बहुत ज्यादा मीट खाना मीट प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स माना जाता है, जो मांसपेशियों के निर्माण, संक्रमणों से लड़ने और हेल्दी रहने में मदद करता है। हालांकि, लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में इसे खाना आपकी किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि रेड मीट ज्यादा खाने से क्रोनिक किडनी रोग, लास्ट स्टेज किडनी डिजीज और रीनल सेल कार्सिनोमा का खतरा बढ़ सकता है।

ऐसे में किडनी पर ज्यादा भार डाले बिना पर्याप्त प्रोटीन के लिए डेली डाइट में मूंग दाल, राजमा, चना, पनीर, टोफू या दही को शामिल कर सकते हैं। डीप फ्राइड स्नैक्स तेल में तले स्नैक्स स्वाद में भले ही लाजवाब होते हैं, लेकिन लंबे समय तक इन्हें खाने से ये किडनी की परेशानी हो सकती है। तेल और ट्रांस फैट को दोबारा गर्म करने की आदत से सूजन, मोटापा और ब्लड प्रेशर की समस्याए हो सकती हैं। ये सभी समस्याएं किडनी की बीमारी से जुड़ी हैं।