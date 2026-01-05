Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आज से ही खाना छोड़ दें ये 4 चीजें; वरना कभी कम नहीं होगा वजन

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:01 PM (IST)

    क्या आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं? अगर हां, तो सिर्फ जिम में पसीना बहाने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी डाइट में भी कुछ सुधार करने पड़ेंगे। वेट लॉस ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    वेट लॉस के लिए इन चीजों को करें अपनी प्लेट से बाहर (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वजन घटाने (Weight Loss) की यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती जिम में पसीना बहाना नहीं, बल्कि अपनी रसोई और डाइनिंग टेबल पर अनुशासन बनाए रखना है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि थोड़ा-सा मीठा या थोड़ा-सा तला हुआ खाना कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन यही छोटी-छोटी गलतियां हमारे मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती हैं।

    अगर आप वाकई सचमुच वजन कम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में से कुछ चीजों (Foods to Avoid for Weight Loss) को बाहर कर देना चाहिए। दरअसल, कुछ फूड्स आपका वजन बढ़ाए रखते हैं, फिर चाहे आप कितनी ही एक्सरसाइज क्यों न कर लें। आइए जानें इन फूड्स के बारे में। 

    चीनी और शुगरी ड्रिंक्स

    चीनी वजन घटाने की राह में सबसे बड़ा दुश्मन है। सफेद चीनी में केवल कैलोरी होती है, पोषण बिल्कुल नहीं। जब आप ज्यादा चीनी खाते हैं, तो शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है, जो फैट बर्निंग प्रक्रिया को रोक देता है।

    इसलिए सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट बंद जूस, मिठाई और चाय-कॉफी में एक्स्ट्रा चीनी लेने से बचें। अगर आपको मीठे की तलब हो, तो सीमित मात्रा में गुड़, शहद या ताजे फलों खाएं।

    Weight Loss

    (Picture Courtesy: Freepik

    मैदा और रिफाइंड कार्ब्स 

    मैदा को 'सफेद जहर' भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान इसके सारे फाइबर और पोषक तत्व निकाल दिए जाते हैं। यह पेट में जाकर चिपक जाता है और पाचन को धीमा कर देता है। मैदे से बनी चीजें शरीर में ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती हैं, जिससे आपको जल्दी भूख लगती है।

    इसलिए पिज्जा, पास्ता, सफेद ब्रेड, बिस्कुट, समोसे और भटूरे आदि से परहेज करें। मैदे की जगह होल ग्रेन, जैसे- ओट्स, रागी, बाजरा या चोकर वाले आटे का इस्तेमाल करें।

    फ्राइड और जंक फूड

    जंक फूड और डीप फ्राइड चीजों में 'ट्रांस फैट' और 'सैचुरेटेड फैट' की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये न केवल वजन बढ़ाते हैं, बल्कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर दिल की बीमारियों का खतरा भी पैदा करते हैं। इनमें नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है, जिससे शरीर में वॉटर रिटेंशन होता है और आप फूले हुए नजर आते हैं।

    तले हुए खाने की जगह बेक, ग्रिल या स्टीम किए फूड्स फायदेमंद हैं। साथ ही, स्नैकिंग के लिए मखाना या भुने हुए बेहतर विकल्प हैं।

    प्रोसेस्ड और पैकेट बंद खाना 

    आजकल 'लो-फैट' या 'डाइट स्नैक्स' के नाम पर जो पैकेट बंद चीजें मिलती हैं, वे अक्सर सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। इनमें प्रिजर्वेटिव्स, शुगर और छिपी हुई कैलोरी होती है जो वजन कम करने के बजाय उसे बढ़ा देती हैं।

    इसलिए पैकेट वाले सूप, रेडी-टू-ईट मील, प्रोसेस्ड मीट और डाइट नमकीन से परहेज करें। इनकी जगह हमेशा ताजा और घर का बना खाना ही खाएं।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।