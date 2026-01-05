वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आज से ही खाना छोड़ दें ये 4 चीजें; वरना कभी कम नहीं होगा वजन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वजन घटाने (Weight Loss) की यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती जिम में पसीना बहाना नहीं, बल्कि अपनी रसोई और डाइनिंग टेबल पर अनुशासन बनाए रखना है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि थोड़ा-सा मीठा या थोड़ा-सा तला हुआ खाना कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन यही छोटी-छोटी गलतियां हमारे मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती हैं।

अगर आप वाकई सचमुच वजन कम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में से कुछ चीजों (Foods to Avoid for Weight Loss) को बाहर कर देना चाहिए। दरअसल, कुछ फूड्स आपका वजन बढ़ाए रखते हैं, फिर चाहे आप कितनी ही एक्सरसाइज क्यों न कर लें। आइए जानें इन फूड्स के बारे में।

चीनी और शुगरी ड्रिंक्स चीनी वजन घटाने की राह में सबसे बड़ा दुश्मन है। सफेद चीनी में केवल कैलोरी होती है, पोषण बिल्कुल नहीं। जब आप ज्यादा चीनी खाते हैं, तो शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है, जो फैट बर्निंग प्रक्रिया को रोक देता है।

इसलिए सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट बंद जूस, मिठाई और चाय-कॉफी में एक्स्ट्रा चीनी लेने से बचें। अगर आपको मीठे की तलब हो, तो सीमित मात्रा में गुड़, शहद या ताजे फलों खाएं। मैदा और रिफाइंड कार्ब्स मैदा को 'सफेद जहर' भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान इसके सारे फाइबर और पोषक तत्व निकाल दिए जाते हैं। यह पेट में जाकर चिपक जाता है और पाचन को धीमा कर देता है। मैदे से बनी चीजें शरीर में ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती हैं, जिससे आपको जल्दी भूख लगती है।

इसलिए पिज्जा, पास्ता, सफेद ब्रेड, बिस्कुट, समोसे और भटूरे आदि से परहेज करें। मैदे की जगह होल ग्रेन, जैसे- ओट्स, रागी, बाजरा या चोकर वाले आटे का इस्तेमाल करें। फ्राइड और जंक फूड जंक फूड और डीप फ्राइड चीजों में 'ट्रांस फैट' और 'सैचुरेटेड फैट' की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये न केवल वजन बढ़ाते हैं, बल्कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर दिल की बीमारियों का खतरा भी पैदा करते हैं। इनमें नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है, जिससे शरीर में वॉटर रिटेंशन होता है और आप फूले हुए नजर आते हैं।