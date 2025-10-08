Language
    फैटी लिवर रिवर्स करने में मददगार हैं ये 3 ड्रिंक्स, खुद स्पेशलिस्ट ने बताए इनके नाम

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:21 PM (IST)

    फैटी लिवर की समस्या आजकल काफी देखने को मिलती है। इसके पीछे हमारी डाइट का बड़ा हाथ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि खान-पान में सुधार करके इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। दरअसल कुछ ड्रिंक्स (Drinks to Cure Fatty Liver) फैटी लिवर को रिवर्स करने में काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

    इन ड्रिंक्स से दूर होगा फैटी लिवर (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान-पान के कारण आजकल फैटी लिवर (Fatty Liver) की समस्या काफी आम हो गई है। यह एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें लिवर के सेल्स में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है। अगर समय पर इस पर ध्यान न दिया जाए, तो यह गंभीर लिवर डिजीज का कारण बन सकता है।

    हालांकि, लाइफस्टाइल में बदलाव और डाइट में कुछ खास ड्रिंक्स (Drinks to Reverse Fatty Liver) को शामिल करके इस समस्या को कम किया जा सकता है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने फैटी लिवर ठीक करने लिए 3 ऐसे ड्रिंक्स बताए, जो फैटी लिवर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानें इन ड्रिंक्स के नाम।

    ग्रीन टी

    ग्रीन टी को स्वास्थ्य के लिए एक वरदान माना जाता है, और यह लिवर के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसमें कैटेचिन है, जो बहुत पावरफुर एंटीऑक्सीडेंट है। यह लिवर में फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है और फैट के जमाव को कम करने में सहायक है। साथ ही, यह लिवर की सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिससे लिवर के सेल्स को डैमेज से बचाया जा सकता है। नियमित रूप से ग्रीन टी पीने से लिवर एंजाइम के सीक्रेशन में सुधार होता है।

    ब्लैक कॉफी

    बिना दूध और चीनी वाली ब्लैक कॉफी फैटी लिवर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। कॉफी एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनोल पाए जाते हैं, जो लिवर फाइब्रोसिस के जोखिम को कम करने में सहायक है। साथ ही, यह लिवर की सूजन को कम करती है और फैट के जमाव को रोकने में मदद करती है।

    चुकंदर का जूस

    चुकंदर का जूस पोषक तत्वों और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। इसमें बीटाइन और बीटालेन जैसे कंपाउंड भरपूर मात्रा में होते हैं। यह लिवर पर फैट के जमाव को कम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। साथ ही, इसमें मौजूद नाइट्रेट्स ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं, जो लिवर के फंक्शन के लिए काफी फायदेमंद है। चुकंदर का जूस एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, लेकिन इसमें नेचुरल शुगर भी होती है। इसलिए इसे संतुलित मात्रा में ही पिएं। डायबिटीज के मरीजों को इसे पीने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

    ये तीनों ड्रिंक्स फैटी लिवर को ठीक करने में मदद करते हैं। लेकिन इन्हें फैटी लिवर के इलाज की तरह न लें। इन ड्रिंक्स के अलाव, हेल्दी डाइट, नियमित एक्सरसाइज और डॉक्टर की सलाह मानना भी बहुत जरूरी है।

