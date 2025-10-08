फैटी लिवर रिवर्स करने में मददगार हैं ये 3 ड्रिंक्स, खुद स्पेशलिस्ट ने बताए इनके नाम

फैटी लिवर की समस्या आजकल काफी देखने को मिलती है। इसके पीछे हमारी डाइट का बड़ा हाथ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि खान-पान में सुधार करके इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। दरअसल कुछ ड्रिंक्स (Drinks to Cure Fatty Liver) फैटी लिवर को रिवर्स करने में काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान-पान के कारण आजकल फैटी लिवर (Fatty Liver) की समस्या काफी आम हो गई है। यह एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें लिवर के सेल्स में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है। अगर समय पर इस पर ध्यान न दिया जाए, तो यह गंभीर लिवर डिजीज का कारण बन सकता है।

हालांकि, लाइफस्टाइल में बदलाव और डाइट में कुछ खास ड्रिंक्स (Drinks to Reverse Fatty Liver) को शामिल करके इस समस्या को कम किया जा सकता है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने फैटी लिवर ठीक करने लिए 3 ऐसे ड्रिंक्स बताए, जो फैटी लिवर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानें इन ड्रिंक्स के नाम।

ग्रीन टी ग्रीन टी को स्वास्थ्य के लिए एक वरदान माना जाता है, और यह लिवर के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसमें कैटेचिन है, जो बहुत पावरफुर एंटीऑक्सीडेंट है। यह लिवर में फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है और फैट के जमाव को कम करने में सहायक है। साथ ही, यह लिवर की सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिससे लिवर के सेल्स को डैमेज से बचाया जा सकता है। नियमित रूप से ग्रीन टी पीने से लिवर एंजाइम के सीक्रेशन में सुधार होता है।