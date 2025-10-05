पैरों में दिखाई देता है फैटी लिवर का यह एक लक्षण, नजर आते ही तुरंत ले लें डॉक्टर से अपॉइन्टमेंट
फैटी लिवर आजकल एक आम समस्या बनती जा रही है। खराब खान-पान और लाइफस्टाइल की वजह से इसके मामलों में तेजी से उछाल आया है। इससे जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके लक्षण जल्दी समझ नहीं आते हैं। लेकिन पैरों में नजर वाले एक संकेत (Fatty Liver Warning Sign in Leg) से इसका पता लगा सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फैटी लिवर आजकल एक आम समस्या बनती जा रही है। अक्सर इसे ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है क्योंकि शुरुआती स्टेज में इसके लक्षण (Fatty Liver Symptoms) साफ नजर नहीं आते। लेकिन हमारा शरीर कुछ लक्षणों की मदद से हमें सावधान करने की कोशिश करता है। ऐसा ही एक लक्षण हमारे पैरों में भी दिखाई देता है।
हालांकि, अक्सर लोग पैर में दिखने वाले इस लक्षण (Fatty Liver Signs in Legs) को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने से फैटी लिवर और गंभीर रूप ले सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस संकेत की पहचान जल्द से जल्द की जाए। इस बारे में डॉ. प्रदीप वेकारिया (गैस्ट्रोएंटीरियोलॉजिस्ट) ने भी एक वीडियो शेयर करके बताया। आइए जानें पैरों में कैसे दिखता है फैटी लिवर का लक्षण।
पैरों में फैटी लिवर का संकेत
आमतौर पर लोग पैरों में सूजन को थकान, किडनी की समस्या या हार्ट डिजीज से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह लिवर की खराबी का भी एक अहम लक्षण है। दरअसल, हेल्दी लिवर शरीर में प्रोटीन बनाता है, खासकर ‘एल्ब्यूमिन’।
लेकिन जब लिवर में फैट जमा होने लगता है तो एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके चलते फ्लूएड ब्लड वेसल्स से रिसकर टिश्यूज में जमा होने लगता है, जिससे पैरों, टखनों और तलवों में सूजन आ जाती है। यह सूजन अक्सर दबाने पर गड्ढा छोड़ देती है और दिन भर के काम-धंधे के बाद बढ़ सकती है।
फैटी लिवर से बचाव के लिए क्या करें?
- हेल्दी डाइट अपनाएं- अपनी डाइट से शक्कर, रिफाइंड कार्ब्स और प्रोसेस्ड फूड को लगभग पूरी तरह हटा दें। इनकी जगह सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और हाई-फाइबर वाले फूड्स को डाइट में शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट और फैटी फिश जैसे ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स लिवर की सूजन को कम करने में मददगार होते हैं।
- नियमित एक्सरसाइज- हफ्ते में कम से कम पांच दिन 30-45 मिनट का मीडियम इंटेंसिटी की एक्सरसाइज जरूर करें। ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग जैसी एरोबिक एक्सरसाइज शरीर के एक्स्ट्रा फैट को कम करने में काफी मददगार है।
- वजन कम करें- मोटापा फैटी लिवर का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपका वजन ज्यादा है, तो अपने कुल वजन का 5-10% कम करने की कोशिश करें। इससे भी लिवर में जमा एक्स्ट्रा चर्बी और सूजन को काफी हद तक कम कर सकता है।
- शराब न पिएं- शराब लिवर को काफी नुकसान पहुंचाती है। यह लिवर पर एक्स्ट्रा दबाव डालकर बीमारी को बढ़ा सकती है। इसलिए अल्कोहल से परहेज करें।
- नियमित जांच है जरूरी- अगर आपमें मोटापा, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल या हाइपरटेंशन है, तो नियमित रूप से लिवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं, ताकि लिवर से जुड़ी बीमारी का वक्त पर पता चल जाए।
