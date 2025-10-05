पैरों में दिखाई देता है फैटी लिवर का यह एक लक्षण, नजर आते ही तुरंत ले लें डॉक्टर से अपॉइन्टमेंट

फैटी लिवर आजकल एक आम समस्या बनती जा रही है। खराब खान-पान और लाइफस्टाइल की वजह से इसके मामलों में तेजी से उछाल आया है। इससे जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके लक्षण जल्दी समझ नहीं आते हैं। लेकिन पैरों में नजर वाले एक संकेत (Fatty Liver Warning Sign in Leg) से इसका पता लगा सकते हैं।

अक्सर इसे 'साइलेंट किलर' कहा जाता है क्योंकि शुरुआती स्टेज में इसके लक्षण (Fatty Liver Symptoms) साफ नजर नहीं आते। लेकिन हमारा शरीर कुछ लक्षणों की मदद से हमें सावधान करने की कोशिश करता है। ऐसा ही एक लक्षण हमारे पैरों में भी दिखाई देता है।

हालांकि, अक्सर लोग पैर में दिखने वाले इस लक्षण (Fatty Liver Signs in Legs) को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने से फैटी लिवर और गंभीर रूप ले सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस संकेत की पहचान जल्द से जल्द की जाए। इस बारे में डॉ. प्रदीप वेकारिया (गैस्ट्रोएंटीरियोलॉजिस्ट) ने भी एक वीडियो शेयर करके बताया। आइए जानें पैरों में कैसे दिखता है फैटी लिवर का लक्षण।