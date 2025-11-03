World Sandwich Day 2025: कब और किसने किया था इस सदाबहार डिश का आविष्कार? दिलचस्प है इतिहास
क्या आप जानते हैं कि आपका पसंदीदा, झटपट तैयार होने वाला 'सैंडविच' दुनिया में कब और कैसे आया? दरअसल, यह सिर्फ ब्रेड के दो टुकड़ों के बीच भरी स्टफिंग नहीं है, बल्कि इसका इतिहास एक दिलचस्प कहानी से जुड़ा है। जी हां, हर साल इसे सेलिब्रेट करने के लिए 3 नवंबर को World Sandwich Day मनाया जाता है। आइए, इस आर्टिकल में जानते हैं इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल 3 नवंबर को दुनिया भर में World Sandwich Day मनाया जाता है। जी हां, यह दिन इस साधारण से दिखने वाले बेहद लोकप्रिय व्यंजन को समर्पित है, जिसने समय के साथ हर उम्र और हर स्वाद वाले लोगों का दिल जीत लिया है। सैंडविच की खासियत यह है कि इसे बनाना आसान है, खाना और भी आसान- और इसे हर किसी के स्वाद के मुताबिक बदला भी जा सकता है।
कैसे हुई सैंडविच की शुरुआत?
सैंडविच की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही पुरानी भी। कहा जाता है कि साल 1762 में ब्रिटेन के चौथे अर्ल ऑफ सैंडविच, जॉन मोंटेगू ने इसे पहली बार बनवाया था। वह जुए के शौकीन थे और घंटों तक गेम में डूबे रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने रसोइए से कहा कि ऐसा कुछ बना दो जिसे खाया भी जा सके और हाथ गंदे भी न हों। तब रसोइए ने दो ब्रेड स्लाइस के बीच में मीट रखकर उन्हें परोसा और इस तरह जन्म हुआ सैंडविच का।
हालांकि, यह विचार पूरी तरह नया नहीं था। दुनिया के कई हिस्सों में सदियों से लोग ब्रेड या रोटी के बीच सब्जी या मीट रखकर खाते रहे हैं। लेकिन, मोंटेगू ने इस तरीके को लोकप्रिय बना दिया और धीरे-धीरे सैंडविच ब्रिटेन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया।
दुनिया में सैंडविच का सफर
ब्रिटेन में लोकप्रिय होने के बाद सैंडविच की यात्रा अमेरिका तक पहुंची। कहा जाता है कि 1815 में जब एक अमेरिकी कुकबुक में सैंडविच का जिक्र हुआ, तब से यह अमेरिकी रसोई का भी अहम हिस्सा बन गया। वक्त के साथ सैंडविच ने कई रूप बदले- कभी ग्रिल्ड चीज सैंडविच, तो कभी पीनट बटर एंड जेली, कभी बीएलटी सैंडविच या फिर क्लब सैंडविच। हर देश और संस्कृति ने इसे अपने स्वाद के मुताबिक नया रंग दिया।
क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड सैंडविच डे?
वर्ल्ड सैंडविच डे सिर्फ एक स्वादिष्ट भोजन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि खाना भी लोगों को जोड़ने का एक जरिया है। इस दिन कई लोग अलग-अलग तरह के सैंडविच बनाते हैं, नए स्वादों के साथ प्रयोग करते हैं, और दोस्तों या परिवार के साथ मिलकर इन्हें साझा करते हैं। कई रेस्तरां और संगठन इस मौके पर जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने या भूख से जुड़ी सामाजिक समस्याओं पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाते हैं।
क्या है सैंडविच की खासियत?
सैंडविच की सबसे बड़ी खूबी उसकी विविधता और सरलता है।
आप इसे नाश्ते, लंच या स्नैक, किसी भी समय खा सकते हैं।
इसे मीठा या नमकीन, हेल्दी या इंडलजेंट, किसी भी रूप में बना सकते हैं।
और सबसे बढ़कर, यह साझेदारी और क्रिएटिविटी का प्रतीक है, क्योंकि हर सैंडविच में एक नई कहानी और एक नया स्वाद छिपा होता है।
