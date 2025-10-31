सुबह की भागदौड़ के लिए बेस्ट ब्रेकफास्ट है दही सैंडविच, 10-15 मिनट बनकर हो जाएगा तैयार
दही सैंडविच एक ऐसा नाश्ता है जो जल्दी तैयार होता है, पौष्टिक और स्वादिष्ट भी है। यह बच्चों के टिफिन और वयस्कों के लिए एक स्वस्थ और हल्का विकल्प है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। आइए जानें ब्रकफास्ट के लिए कैसे फटाफट बनाएं टेस्टी दही सैंडविच।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भागदौड़ भरी जिंदगी में सुबह का नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो जल्दी तैयार हो, पोषण से भरपूर हो और स्वाद में भी लाजवाब हो। ऐसे में दही सैंडविच एक बेस्ट और परफेक्ट ऑप्शन है। यह रेसिपी न केवल बच्चों के टिफिन के लिए आइडल है, बल्कि वयस्कों के लिए भी यह एक हेल्दी और हल्का ब्रेकफास्ट है।
यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इसमें ताजे दही और रंग-बिरंगी सब्जियों का मेल न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि पोषण भी भर-भरकर देता है। आइए जानते हैं इसे तैयार करने की रेसिपी को और इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं
जरूरी सामग्री (2-3 लोगों के लिए)
- ब्रेड स्लाइस- 6
- गाढ़ा ताजा दही- 1 कप
- पत्ता गोभी (बारीक कटी)- 1/2 कप
- गाजर (कद्दूकस की हुई)- 1
- शिमला मिर्च (बारीक कटी)- 1/4 कप
- प्याज (बारीक कटी हुईं)- 1 छोटा
- हरा धनिया- 1 टेबलस्पून (बारीक कटी हुईं)
- नमक- स्वादानुसार
- काली मिर्च- 1/4 टीस्पून
- चाट मसाला- 1/2 टीस्पून
- मक्खन- सेकने के लिए
बनाने की विधि
- सबसे पहले दही को मलमल के कपड़े में बांधकर 10 मिनट के लिए लटका दें, जिससे उसका सारा पानी निकल जाए।
- अब एक बाउल में यह गाढ़ा दही लें और उसमें सभी कटी हुई सब्जियां जैसे कि गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और हरा धनिया डालें।
- इसके बाद इसमें स्वादानुसार नमक, काली मिर्च और चाट मसाला डालकर सारी चीजों को अच्छी तरह मिला लें।
- दूसरी तरफ ब्रेड स्लाइस लें और इस पर दही और सब्जियों से मिक्सचर को फैलाएं और ऊपर से एक और ब्रेड स्लाइस रखकर सैंडविच तैयार करें।
- इसके बाद तवे या सैंडविच मेकर को गरम करें। सैंडविच पर थोड़ा बटर लगाकर दोनों तरफ से क्रंची और सुनहरा होने तक सेंक लें।
- तैयार है आपका दही सैंडविच। अब आप गरमा गरम दही सैंडविच को हरी चटनी या टोमैटो सॉस के साथ सर्व करें।
इस सैंडविच में दही से प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, जबकि सब्जियां फाइबर और विटामिन से भरपूर होती हैं। वैसे यह डिश बच्चों और बड़ों दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर आप नाश्ते में कुछ हेल्दी, टेस्टी और झटपट बनने वाला ढूंढ रहे हैं, तो दही सैंडविच जरूर ट्राई करें।
