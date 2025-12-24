तमिलनाडु का जायका: स्वाद और सादगी का बेजोड़ संगम है यहां का खाना, जरूर चखें ये 9 शाकाहारी व्यंजन
तमिलनाडु अपनी संस्कृति के साथ-साथ स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यहां इडली-डोसा के अलावा भी काफी कुछ खाने-पीने को मिलता है, जो यहां ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु, भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित यह राज्य न केवल अपनी समृद्ध संस्कृति और मंदिरों के लिए मशहूर है, बल्कि यहां का शाकाहारी खाना भी पूरी दुनिया में मशहूर है।
तमिलनाडु का खान-पान, स्वाद और सादगी का अनूठा संगम है। इसलिए अगर आप तमिलनाडु घूमने जा रहे हैं, तो यहां के इन मशहूर शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद चखना न भूलें।
इडली, डोसा और वड़ा
तमिलनाडु के खाने की शुरुआत इडली से ही होती है। नरम, स्पंजी और आसानी से पचने वाली इडली चावल और उड़द दाल के बैटर से तैयार की जाती है। इसे नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसा जाता है। इसी तरह कुरकुरे और पतले डोसे भी दुनिया भर में मशहूर हैं। मसाला डोसा तो एक अलग ही आनंद देता है। वड़ा, जो उड़द दाल से बनता है, अपनी कुरकुरी बनावट और स्वाद के लिए जाना जाता है।
(Picture Courtesy: Instagram)
सांभर
सांभर तमिलनाडु का एक खास व्यंजन है। तुवर दाल, सब्जियों और सांभर पाउडर से तैयार यह खट्टा-मीठा सूप न केवल इडली-डोसे के साथ, बल्कि चावल के साथ भी बेहद स्वादिष्ट लगता है। हर क्षेत्र में सांभर बनाने का तरीका और स्वाद थोड़ा अलग होता है।
(Picture Courtesy: Instagram)
रसम और पोंगल
रसम एक ऐसा व्यंजन है जो अपनी मसालेदार और खट्टे फ्लेवर के लिए जाना जाता है। इमली, टमाटर और काली मिर्च से तैयार यह डिश काफी चावल के साथ काफी लजीज लगती है। पोंगल, जो आमतौर पर त्योहारों में बनाया जाता है, चावल और मूंग दाल से तैयार किया जाता है। इसे नमकीन या मीठा दोनों तरह से बनाया जा सकता है। खासकर वेंपोंगल को घी और काली मिर्च के साथ परोसा जाता है।
(Picture Courtesy: Instagram)
कुंजी पनियारम और अडाई
कुंजी पनियारम एक पारंपरिक नाश्ता है जो चावल और उड़द दाल के बैटर से बनता है। यह छोटे-छोटे गोल आकार में होता है और चटनी के साथ परोसा जाता है। अडाई एक पौष्टिक और स्वादिष्ट डोसे जैसा पैनकेक है, जो कई तरह की दालों से बनता है। यह प्रोटीन से भरपूर होता है और इसे अक्सर नारियल चटनी या जैगरी के साथ खाया जाता है।
(Picture Courtesy: Instagram)
कर्ड राइस
तमिलनाडु की गर्मी में कर्ड राइस राहत का काम करता है। पके हुए चावल में दही मिलाकर तैयार किए जाने वाले इस व्यंजन को अक्सर अचार या फ्राइड चिली के साथ परोसा जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन के लिए भी बेहद फायदेमंद है।
(Picture Courtesy: Instagram)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।