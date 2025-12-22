तेलंगाना का जायका: सिर्फ नॉन-वेज ही नहीं, यहां का शाकाहारी खाना भी है बेमिसाल; जरूर चखें 9 व्यंजन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के लिए मशहूर है, अपने अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि हैदराबादी खाना केवल मांसाहारी विशेषज्ञता तक सीमित है, लेकिन तेलंगाना की शाकाहारी पाक परंपरा भी उतनी ही समृद्ध और स्वाद में बेमिसाल है।

यहां की रसोई मसालों के संतुलन, तीखेपन और कमाल के स्वादों के लिए जानी जाती है। अगर आप तेलंगाना घूमने जा रहे हैं, तो इन 9 शाकाहारी व्यंजनों को जरूर चखें, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। सर्व पिंडी (Picture Courtesy: Instagram) यह एक पारंपरिक तेलंगाना डिश है, जो चने के आटे और मसालों से तैयार किया जाता है। इसे छोटे गोल आकार में बनाया जाता है और तड़का लगाकर परोसा जाता है। यह नाश्ते या फिर मुख्य भोजन के साथ खाया जाने वाला एक पौष्टिक और स्वादिष्ट पकवान है।

मिर्ची का सालन (Picture Courtesy: Instagram) तेलंगाना में मिर्ची का सालन एक मशहूर व्यंजन है, जो बड़ी हरी मिर्च को तड़के और मसालेदार ग्रेवी में पकाकर बनाया जाता है। इसमें तिल और मूंगफली के पेस्ट का इस्तेमाल करने से इसका स्वाद और भी बेहतर हो जाता है। इसे चावल या रोटी के साथ परोसा जाता है।

सकीनालु (Picture Courtesy: Instagram) यह एक पारंपरिक तेलुगु नववर्ष का खास व्यंजन है, जो चावल के आटे और दाल से बनता है। इसे घी में तला जाता है और आम तौर पर उगादी पच्चड़ी के साथ परोसा जाता है। इसका स्वाद हल्का नमकीन और कुरकुरा होता है।