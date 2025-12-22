तेलंगाना का जायका: सिर्फ नॉन-वेज ही नहीं, यहां का शाकाहारी खाना भी है बेमिसाल; जरूर चखें 9 व्यंजन
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के लिए मशहूर है, अपने अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि हैदराबादी खाना केवल मांसाहारी विशेषज्ञता तक सीमित है, लेकिन तेलंगाना की शाकाहारी पाक परंपरा भी उतनी ही समृद्ध और स्वाद में बेमिसाल है।
यहां की रसोई मसालों के संतुलन, तीखेपन और कमाल के स्वादों के लिए जानी जाती है। अगर आप तेलंगाना घूमने जा रहे हैं, तो इन 9 शाकाहारी व्यंजनों को जरूर चखें, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।
सर्व पिंडी
यह एक पारंपरिक तेलंगाना डिश है, जो चने के आटे और मसालों से तैयार किया जाता है। इसे छोटे गोल आकार में बनाया जाता है और तड़का लगाकर परोसा जाता है। यह नाश्ते या फिर मुख्य भोजन के साथ खाया जाने वाला एक पौष्टिक और स्वादिष्ट पकवान है।
मिर्ची का सालन
तेलंगाना में मिर्ची का सालन एक मशहूर व्यंजन है, जो बड़ी हरी मिर्च को तड़के और मसालेदार ग्रेवी में पकाकर बनाया जाता है। इसमें तिल और मूंगफली के पेस्ट का इस्तेमाल करने से इसका स्वाद और भी बेहतर हो जाता है। इसे चावल या रोटी के साथ परोसा जाता है।
सकीनालु
यह एक पारंपरिक तेलुगु नववर्ष का खास व्यंजन है, जो चावल के आटे और दाल से बनता है। इसे घी में तला जाता है और आम तौर पर उगादी पच्चड़ी के साथ परोसा जाता है। इसका स्वाद हल्का नमकीन और कुरकुरा होता है।
गरिजालू
गरिजालू एक मीठा पकवान है। इसमें चने की दाल और गुड़ की भरावन को गेंहू के आटे में लपेटकर तला जाता है। यह त्योहारों और खास अवसरों पर बनाया जाने वाला एक मशहूर व्यंजन है।
बगारा बैंगन
बैंगन को तेलंगाना के विशेष तड़के में पकाया जाता है, जिसमें मसाले, लहसुन और मूंगफली का इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्वाद तीखा और सुगंधित होता है। इसे चावल या रोटी के साथ खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है।
पाची पुलुसु
पाची पुलुसु एक खट्टी और मसालेदार तरकारी है, जो कच्चे आम के पल्प से बनाई जाती है। इसमें मेथी के बीज, सरसों और करी पत्ते का तड़का लगाया जाता है। गर्मियों में यह व्यंजन बेहद पसंद किया जाता है।
हैदराबादी वेज बिरयानी
हैदराबादी बिरयानी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन वेजिटेरियन वर्जन भी उतना ही टेस्टी है। बासमती चावल को सब्जियों, दही और विशेष मसालों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसे दम-पुख्त तरीके से तैयार किया जाता है, जिससे स्वाद बरकरार रहता है।
खुबानी का मीठा
यह हैदराबाद की एक मशहूर मिठाई है, जो खुबानी से बनाई जाती है। खुबानी को दूध, चीनी और खोया के साथ पकाकर इस मिठाई को तैयार किया जाता है। इसका स्वाद अनोखा और यादगार होता है।
उस्मानिया बिस्कुट
उस्मानिया बिस्कुट हैदराबाद की एक ऐतिहासिक मिठाई है, जो नरम, स्पंजी और हल्के मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है। इसे मैदा, घी और चीनी से तैयार किया जाता है और चाय या कॉफी के साथ परोसा जाता है।
