कर्नाटक का जायका: सिर्फ इडली-सांभर ही नहीं, इन 9 डिशेज का स्वाद भी कर देगा उंगलियां चाटने पर मजबूर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक भारत का वह राज्य है, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां की पाक कला का भी कोई जवाब नहीं है। यहां के शाकाहारी व्यंजन न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, बल्कि स्वाद के मामले में भी अव्वल हैं। इसलिए अगर आप कर्नाटक घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इन 9 शाकाहारी व्यंजनों को चखना न भूलें।

नीर डोसा (Picture Courtesy: Instagram) मंगलुरु की यह अनोखी डोसा बिल्कुल पतली और नरम होती है, जिसे चावल के बैटर से बिना तेल लगाए तवे पर सेंका जाता है। इसका नाम 'नीर' इसकी हल्की प्रकृति के कारण पड़ा है। इसे नारियल की चटनी या सांभर के साथ परोसा जाता है और यह नाश्ते का एक हेल्दी विकल्प है।

रवा इडली (Picture Courtesy: Instagram) सूजी से बनी यह इडली पारंपरिक उड़द दाल की इडली से अलग होती है। यह जल्दी बनती है और हल्की व फूली हुई होती है। अक्सर इसे नारियल चटनी और सांभर के साथ परोसा जाता है, और यह उडुपी-मंगलुरु क्षेत्र में खासतौर से मशहूर है।

रागी मुड्डे और साडू (Picture Courtesy: Instagram) रागी से बनी ये गोल आकार की डिश कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों का मुख्य भोजन है। रागी मुड्डे को साडू, एक तरल सब्जी, के साथ खाया जाता है। यह कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है और स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है।

उडुपी सांभर (Picture Courtesy: Instagram) उडुपी सांभर मसालेदार और खट्टा-मीठा स्वाद लिए होता है, जो दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र का खास व्यंजन है। इसमें ताजा नारियल, मेथी दाना और कढ़ी पत्ते का तड़का लगाया जाता है। यह डोसा, इडली या वड़ा के साथ परफेक्ट लगता है।

जोलादा रोटी (Picture Courtesy: Instagram) यह मोटी और कुरकुरी ज्वार की रोटी है, जिसे आमतौर पर बृंजल भाजी और तरह-तरह की चटनियों के साथ परोसा जाता है। यह धारवाड़ और बेलगावी क्षेत्र का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है और ऊर्जा का एक बेहतरीन सोर्स है। बिसी बेले बाथ यह कर्नाटक का पारंपरिक व्यंजन है, जिसका मतलब है "गरम दाल-चावल"। इसमें चावल, तूर दाल और खास मसालों को एक साथ पकाया जाता है। इसे आमतौर पर घी, पापड़, सांभर और किसी सब्जी के साथ परोसा जाता है। यह व्यंजन अक्सर त्योहारों और खास अवसरों पर बनाया जाता है।

मैसूर मसाला डोसा (Picture Courtesy: Instagram) मैसूर मसाला डोसा अपने भीतर मसालेदार आलू की भरवां सामग्री और बाहर से लगे मसालों के लिए मशहूर है। इसकी विशेषता है इसमें लगा लाल मसाला, जो लाल मिर्च और अन्य मसालों से तैयार किया जाता है। इसे अक्सर घी में बनाया जाता है और मक्खन या घी के साथ परोसा जाता है।

मद्दूर वडा (Picture Courtesy: Instagram) मद्दूर से संबंधित यह वडा अन्य वड़ों से अलग होता है। इसे उड़द दाल, हरी मिर्च, करी पत्ते और अन्य मसालों से तैयार किया जाता है। यह आकार में छोटा और कुरकुरा होता है और अक्सर नाश्ते में खाया जाता है।