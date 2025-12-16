आधी रात को लगती है भूख? चिप्स-मैगी छोड़िए और ये 5 चीजें खाएं; न वजन बढ़ेगा, न खराब होगी नींद

कोई भी मील छोड़ें नहीं: हर दिन तीन बार खाना खाएं और एक या दो बार हेल्दी स्नैक्स लें। अगर दिनभर में किसी भी पहर का खाना छोड़ते हैं तो उसका नतीजा रात की क्रेविंग और अनहेल्दी स्नैकिंग के रूप में सामने आती है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और वजन बढ़ जाता है।

स्नैक्स पहले ही तैयार कर लें: डिनर के बाद अगर कुछ खाने की इच्छा होती है तो डिनर के एक घंटे बाद खाने के लिए कुछ हेल्दी स्नैक्स पहले ही तैयार रखें। तेज भूख लगने का इंतजार ना करें।

हर्बल टी लें: ऐसे में हर्बल टी आपको पेट भरे होने का एहसास कराती है और आपका समय भी पास हो जाता है। इसे धीरे-धीरे सिप करके पीने से भूख शांत होती है और स्नैकिंग की क्रेविंग खत्म हो जाती है।