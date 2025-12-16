आधी रात को लगती है भूख? चिप्स-मैगी छोड़िए और ये 5 चीजें खाएं; न वजन बढ़ेगा, न खराब होगी नींद
रात के समय की जाने वाली स्नैकिंग में आप आलू के चिप्स, केक या हाई कैलोरी वाली चीजें ही खाते हैं। इससे आपके शरीर को जरूरत से ज्यादा कैलोरी मिलती है और थ ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। टीवी का रिमोट उठाया नहीं कि शो के बीच आने वाले एड से बोर होकर चिप्स, कुकीज जैसे अनहेल्दी स्नैक्स के पैकेट खुल जाते हैं। रात को नींद नहीं आ रही या देर रात तक पढ़ाई या ऑफिस का काम कर रहे हों तो भी खाने की क्रेविंग पीछा नहीं छोड़ती।
लगातार ऐसा होने से न केवल दिनभर की आपकी कैलोरी कंट्रोल की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, बल्कि आप कई बीमारियों के भी शिकार हो सकते हैं। आइए जानते हैं, क्या करें कि ये क्रेविंग आपको ना सताए और बेवजह की इस स्नैकिंग में आप हेल्दी ही खाएं।
इस तरह कंट्रोल करें ये क्रेविंग
- कोई भी मील छोड़ें नहीं: हर दिन तीन बार खाना खाएं और एक या दो बार हेल्दी स्नैक्स लें। अगर दिनभर में किसी भी पहर का खाना छोड़ते हैं तो उसका नतीजा रात की क्रेविंग और अनहेल्दी स्नैकिंग के रूप में सामने आती है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और वजन बढ़ जाता है।
- स्नैक्स पहले ही तैयार कर लें: डिनर के बाद अगर कुछ खाने की इच्छा होती है तो डिनर के एक घंटे बाद खाने के लिए कुछ हेल्दी स्नैक्स पहले ही तैयार रखें। तेज भूख लगने का इंतजार ना करें।
- हर्बल टी लें: ऐसे में हर्बल टी आपको पेट भरे होने का एहसास कराती है और आपका समय भी पास हो जाता है। इसे धीरे-धीरे सिप करके पीने से भूख शांत होती है और स्नैकिंग की क्रेविंग खत्म हो जाती है।
- ब्रश करना न भूलें: इससे आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि अब खाने का समय खत्म हो चुका है और सोने की तैयारी करनी है। ब्रश करने के तुरंत बाद खाने का स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लगता।
ये हो सकते हैं हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शन
- एयर पॉप पॉपकॉर्न पर थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी-सी काली मिर्च छिड़क कर खाएं।
- एक स्लाइस सेब पर एक चम्मच पीनट बटर लगाएं।
- बादाम, वॉलनट या पिस्ता जैसे नट्स।
- होल ग्रेन से बने क्रैकर्स।
- थोड़े घी में रोस्ट किए गए मखाने।
स्नैक्स तय करते समय इन बातों का रखें ध्यान
- प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स से भरपूर स्नैक्स होना चाहिए।
- वह कैलोरी में काफी कम हो।
- उससे अच्छी नींद आए।
