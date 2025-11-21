कहीं आप भी तो नहीं खा रहे नकली काली मिर्च? 5 आसान तरीकों से करें इसकी शुद्धता की पहचान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। काली मिर्च सिर्फ एक मसाला नहीं है, यह हमारी भारतीय रसोई की जान है, लेकिन अफसोस, मार्केट में इसे भी नहीं छोड़ा गया है। दरअसल, चमकदार दिखने वाले इन दानों में अक्सर पपीते के सूखे बीज और मिनरल ऑयल जैसी चीजों की मिलावट की जाती है।

यह मिलावट न सिर्फ आपके खाने का स्वाद चुरा लेती है, बल्कि यह आपकी सेहत को भी खतरे में डाल सकती है। अगली बार जब आप काली मिर्च खरीदें, तो उसकी शुद्धता मिनटों में जांचने के लिए इन 5 देसी तरीकों (How To Test Black Pepper Purity) को जरूर आजमाएं।

काली मिर्च की शुद्धता जांचने का यह सबसे आसान तरीका है। एक गिलास पानी लें और उसमें एक चम्मच काली मिर्च के दाने डालें। असली काली मिर्च वजन में हल्की होती है, इसलिए वह सतह पर तैरने लगेगी। वहीं, नकली या मिलावटी काली मिर्च (जिसमें अक्सर पपीते के सूखे बीज मिलाए जाते हैं) पानी में डूब जाएगी, क्योंकि पपीते के बीजों का घनत्व काली मिर्च से ज्यादा होता है।

रगड़ कर देखें और महक सूंघें अपने हाथ की हथेली पर थोड़े से काली मिर्च के दाने लें और उन्हें हल्के हाथ से रगड़ें। रगड़ने पर, असली काली मिर्च तुरंत एक तेज और तीखी खुशबू देगी, जो काली मिर्च की खास पहचान है। अगर दाने रगड़ने के बाद भी कोई महक नहीं दे रहे हैं या उनमें से मिट्टी जैसी गंध आ रही है, तो समझ लें कि यह पुरानी है या इसमें मिलावट है।

तेल का इस्तेमाल करके करें जांच काली मिर्च में अक्सर मिनरल ऑयल या ग्रीस की मिलावट की जाती है ताकि वे चमकदार और ताजी दिखें। शुद्धता जांचने के लिए, कुछ दानों को एक सफेद कागज पर रखें और उन्हें थोड़ा सा दबाएं। अगर कागज पर तेल का निशान या धब्बा दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि दानों को आर्टिफिशियल रूप से चमकाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया गया है। शुद्ध काली मिर्च कोई तेल का निशान नहीं छोड़ेगी।

रंग और आकार पर ध्यान दें शुद्ध काली मिर्च के दाने गहरे काले, झुर्रीदार और आकार में लगभग एक जैसे होते हैं। अगर आप खरीदे गए दानों में भूरे या हल्के काले रंग के, चिकने और बिल्कुल गोल आकार के बीज देखते हैं, तो वे अक्सर पपीते के सूखे बीज होते हैं। पपीते के बीज काली मिर्च से थोड़े छोटे और हल्के होते हैं। ध्यान से देखने पर यह अंतर आसानी से पकड़ा जा सकता है।

दाने तोड़ कर देखें एक काली मिर्च का दाना लें और उसे किसी पत्थर या बेलन से तोड़ें। असली काली मिर्च के अंदर का हिस्सा आमतौर पर सफेद या हल्का सफेद-भूरा होता है। अगर दाना अंदर से खोखला है या अंदर का रंग बहुत ज्यादा काला या भूरा है, तो हो सकता है कि यह लो क्वालिटी वाली मिर्च हो या किसी चीज से मिलावटी हो।