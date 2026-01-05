अब घर पर मिलेगा ढाबे वाला वही तीखा और चटपटा स्वाद, बस इस आसान रेसिपी से झटपट बनाएं पनीर दो प्याजा

Language
    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:26 PM (IST)

    पनीर दो प्याजा बनाने की रेसिपी (Picture Courtesy: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पनीर से कई तरह की डिशेज बनाई जाती हैं, जैसे मटर-पनीर, पनीर मखनी, पनीर लबाबदार आदि। पनीर की डिशेज की इस लिस्ट में पनीर दो प्याजा का नाम भी शामिल है। यह उत्तर भारत में खूब पसंद की जाने वाली डिश है, जिसका स्वाद बेहद लजीज होता है। 

    जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस रेसिपी में पनीर और प्याज की मात्रा 1:2 अनुपात में रखी जाती है। यानी जितना पनीर उसका दोगुना प्याज इस्तेमाल होता है। यह डिश रेस्टोरेंट और ढाबों पर तो मिलती ही है, लेकिन इसे घर पर भी बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। आइए जानें पनीर दो प्याजा बनाने की आसान रेसिपी। 

    सामग्री (Ingredients)

    • पनीर- 250 ग्राम (क्यूब्स में कटा हुआ)
    • प्याज- 2 मध्यम (बारीक कटे हुए) और 2 मध्यम (बड़े चौकोर टुकड़ों या पेटल्स में कटे हुए)
    • टमाटर- 2 बड़े (प्यूरी बना लें)
    • अदरक-लहसुन का पेस्ट- 1 बड़ा चम्मच

    खड़े मसाले और पाउडर-

    • तेज पत्ता- 1
    • दालचीनी- 1 इंच का टुकड़ा
    • हरी इलायची- 2-3
    • जीरा- 1 छोटा चम्मच
    • हल्दी पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच
    • लाल मिर्च पाउडर- 1 छोटा चम्मच (स्वादानुसार)
    • धनिया पाउडर- 1 बड़ा चम्मच
    • गरम मसाला- 1/2 छोटा चम्मच
    • कसूरी मेथी- 1 छोटा चम्मच (हाथों से रगड़ी हुई)

    अन्य-

    • ताजी क्रीम या मलाई- 2 बड़े चम्मच
    • तेल या घी- 3-4 बड़े चम्मच
    • नमक- स्वादानुसार
    • हरा धनिया- बारीक कटा हुआ
    Paneer Do pyaza (1)
     
    (Picture Courtesy: Instagram)

    बनाने की विधि 

    • सबसे पहले एक कड़ाही में एक चम्मच तेल गरम करें। इसमें प्याज के बड़े टुकड़ों (पेटल्स) को तेज आंच पर 1-2 मिनट के लिए भून लें, ताकि वे हल्के गुलाबी और कुरकुरे रहें। इन्हें निकालकर अलग रख दें। इसी तरह पनीर के टुकड़ों को भी हल्का सुनहरा होने तक तल लें। ध्यान रहे पनीर ज्यादा सख्त न हो जाए।
    • अब उसी कड़ाही में बचा हुआ तेल या घी डालें। इसमें जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी और इलायची डालें। जब जीरा चटकने लगे, तो बारीक कटा हुआ प्याज डालें। प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भूनें। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और कच्चापन दूर होने तक चलाएं।
    • अब इसमें टमाटर की प्यूरी और थोड़ा नमक डालें। इसे तब तक पकाएं जब तक कि मसाला किनारे से तेल न छोड़ने लगे। इसके बाद हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालें। थोड़ा पानी छिड़कें, ताकि मसाले जलें नहीं और अच्छी तरह पक जाएं।
    • जब मसाला पूरी तरह भून जाए, तो इसमें ताजी क्रीम या मलाई डालें। इससे ग्रेवी में एक रिच और क्रीमी टेक्सचर आता है। अब इसमें कसूरी मेथी डालें, जो इस डिश को एक बेहतरीन खुशबू देती है।
    • अब ग्रेवी में जरूरत के अनुसार थोड़ा गरम पानी डालें, लेकिन ग्रेवी को बहुत पतला न करें। जब ग्रेवी में उबाल आ जाए, तो इसमें पहले से भुने हुए पनीर और प्याज के बड़े टुकड़े डाल दें। लास्ट में गरम मसाला डालें और ढककर 3-4 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें।
    • पनीर दो प्याजा तैयार है! इसे बारीक कटे हरे धनिए से सजाएं। यह डिश तंदूरी रोटी, लच्छा परांठा, बटर नान या जीरा राइस के साथ लाजवाब लगता है।