अब घर पर मिलेगा ढाबे वाला वही तीखा और चटपटा स्वाद, बस इस आसान रेसिपी से झटपट बनाएं पनीर दो प्याजा

(Picture Courtesy: Instagram)

सबसे पहले एक कड़ाही में एक चम्मच तेल गरम करें। इसमें प्याज के बड़े टुकड़ों (पेटल्स) को तेज आंच पर 1-2 मिनट के लिए भून लें, ताकि वे हल्के गुलाबी और कुरकुरे रहें। इन्हें निकालकर अलग रख दें। इसी तरह पनीर के टुकड़ों को भी हल्का सुनहरा होने तक तल लें। ध्यान रहे पनीर ज्यादा सख्त न हो जाए।

अब उसी कड़ाही में बचा हुआ तेल या घी डालें। इसमें जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी और इलायची डालें। जब जीरा चटकने लगे, तो बारीक कटा हुआ प्याज डालें। प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भूनें। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और कच्चापन दूर होने तक चलाएं।

अब इसमें टमाटर की प्यूरी और थोड़ा नमक डालें। इसे तब तक पकाएं जब तक कि मसाला किनारे से तेल न छोड़ने लगे। इसके बाद हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालें। थोड़ा पानी छिड़कें, ताकि मसाले जलें नहीं और अच्छी तरह पक जाएं।

जब मसाला पूरी तरह भून जाए, तो इसमें ताजी क्रीम या मलाई डालें। इससे ग्रेवी में एक रिच और क्रीमी टेक्सचर आता है। अब इसमें कसूरी मेथी डालें, जो इस डिश को एक बेहतरीन खुशबू देती है।

अब ग्रेवी में जरूरत के अनुसार थोड़ा गरम पानी डालें, लेकिन ग्रेवी को बहुत पतला न करें। जब ग्रेवी में उबाल आ जाए, तो इसमें पहले से भुने हुए पनीर और प्याज के बड़े टुकड़े डाल दें। लास्ट में गरम मसाला डालें और ढककर 3-4 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें।