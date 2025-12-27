Language
    New Year पर जरूर खाएं ये 8 'लकी' फूड्स, दुनिया भर में माना जाता है इन्हें 'गुड लक' का प्रतीक

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:37 PM (IST)

    जैसे-जैसे नया साल (New Year 2026) नजदीक आ रहा है, दुनिया भर में लोग जश्न की तैयारियों में जुट गए हैं। अलग-अलग संस्कृतियों में यह माना जाता है कि नए सा ...और पढ़ें

    नए साल पर खाएं ये 8 लकी फूड्स, दुनिया भर में माने जाते हैं सौभाग्य के प्रतीक (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि मसूर की दाल से लेकर मछली तक, कई ऐसे फूड आइटम्स हैं जो मनी और अच्छी सेहत का सिंबल माने जाते हैं? अगर आप भी अपनी नए साल की थाली में थोड़ा 'गुड लक' शामिल करना चाहते हैं, तो यहां दुनिया भर के 8 ऐसे पॉपुलर फूड्स (Good Luck Foods) के बारे में जानकारी दी गई है जो किस्मत बदलने के लिए जाने जाते हैं।

    मछली

    मछली को दुनिया भर में प्रचुरता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। स्पेन में नए साल पर कॉड या सार्डिन जैसी मछलियों की दावत होती है, जिससे साल भर खुशहाली बनी रहे। वहीं, जर्मनी में लोग New Year Eve पर 'कार्प' मछली खाते हैं। एक दिलचस्प परंपरा यह है कि लोग मछली का एक कांटा अपने बटुए में साल भर रखते हैं, ताकि आर्थिक तरक्की हो। इसके अलावा, खासतौर से दक्षिणी अमेरिका में, मछली खाना शुभ माना जाता है क्योंकि मछली हमेशा आगे की ओर तैरती है, जो जीवन में प्रगति का प्रतीक है।

    अंगूर

    स्पेन में नए साल की एक बहुत ही अनोखी परंपरा है। यहां आधी रात को घड़ी की हर टिक के साथ एक अंगूर खाया जाता है, यानी कुल 12 अंगूर। हर एक अंगूर आने वाले साल के एक महीने का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि ऐसा करने से साल के बारहों महीने गुड लक बना रहता है। यह परंपरा अब अमेरिका सहित कई स्पेनिश भाषी देशों में भी मनाई जाती है।

    पत्तागोभी और साग

    हरे पत्तेदार सब्जियां देखने में नोटों जैसी लगती हैं, इसलिए इन्हें आर्थिक सफलता से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि दक्षिणी अमेरिका में नए साल के दिन 'कोलार्ड ग्रीन्स' खाना बहुत अहम माना जाता है। इसे अक्सर कॉर्नब्रेड और लोबिया के साथ परोसा जाता है। वहीं, जर्मनी में इसी कारण से 'साउरक्रॉट' खाई जाती है, ताकि धन और सौभाग्य प्राप्त हो सके।

    Lucky Foods to Eat on New Year

    चावल

    चावल को भी प्रचुरता और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लैटिन अमेरिका में जश्न के तौर पर 'अरोज कॉन फ्रिहोल्स' परोसा जाता है। वहीं, कोरिया जैसे देशों में अच्छी सेहत और किस्मत के लिए लूनर न्यू ईयर पर राइस केक खाए जाते हैं।

    मसूर की दाल

    इटली और ब्राजील में मसूर की दाल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका कारण यह है कि दाल का छोटा और गोल आकार सिक्कों जैसा दिखता है, जो धन और आर्थिक लाभ को दर्शाता है। यहां न्यू ईयर ईव पर आधी रात को मसूर की दाल खाना एक परंपरा है, जिसे अक्सर 'पोर्क' के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा, ब्राजील में नए साल के दिन दाल खाने से समृद्धि आती है। इसके साथ ही लोग नई शुरुआत के लिए नए कपड़े भी पहनते हैं।

    नूडल्स

    जापान और चीन में लंबे नूडल्स को लंबी उम्र और समृद्ध जीवन से जोड़कर देखा जाता है। जापान में न्यू ईयर ईव पर 'तोशिकोशी सोबा' (कुट्टू के नूडल्स) खाए जाते हैं। यह एक साल से दूसरे साल में प्रवेश करने का प्रतीक है और माना जाता है कि इससे जीवन लंबा और स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही, चीन में नूडल्स को गर्म सूप के साथ परोसा जाता है। ध्यान रखा जाता है कि खाते समय नूडल्स टूटे नहीं, ताकि सौभाग्य और लंबी उम्र सुनिश्चित हो सके।

    लोबिया

    दक्षिणी अमेरिका में नए साल के दिन लोबिया खाना एक अहम रस्म है। इसे आमतौर पर सूअर के मांस के साथ पकाया जाता है। यह परंपरा अफ्रीकी देशों से शुरू हुई थी, जो इसे प्रचुरता और सौभाग्य का प्रतीक मानते थे। यहां यह भी मान्यता है कि ये मटर सिक्कों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आने वाले साल में धन लाएंगे।

    अनार

    अनार को कई संस्कृतियों में प्रजनन क्षमता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ग्रीस और तुर्की में जैसे ही नया साल शुरू होता है, यहां जमीन पर अनार फोड़ने की परंपरा है। माना जाता है कि अनार के दाने जितनी दूर तक बिखरेंगे, आने वाला साल उतना ही भाग्यशाली होगा। इसके लाल रंग को धन और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है।

