Navratri Recipes 2025: नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को लगाएं इस खीर का भोग, नोट करें रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। 23 सितंबर को शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, जो मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप, मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग और वैराग्य की देवी हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में धैर्य, संयम और तपस्या का संचार होता है। मान्यता है कि मां को सफेद चीजें बहुत पसंद हैं, इसलिए उनकी पूजा में सफेद रंग के फूल और सफेद मिठाई का भोग लगाया जाता है।