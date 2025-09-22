Language
    Navratri Recipes 2025: नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को लगाएं इस खीर का भोग, नोट करें रेसिपी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:32 PM (IST)

    शारदीय नवरात्र (Navratri 2025) के दूसरे दिन अगर आप भी मां ब्रह्मचारिणी के लिए कोई स्पेशल भोग तैयार करना चाहते हैं तो समा के चावल की खीर एक बेस्ट ऑप्शन है। जी हां यह न सिर्फ उपवास में खाई जा सकती है बल्कि पाचन के लिहाज से भी काफी बढ़िया मानी जाती है। आइए बिना देर किए आपको बताते हैं इसकी आसान रेसिपी।

    Navratri Recipes 2025: मां ब्रह्मचारिणी के लिए तैयार करें यह भोग (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। 23 सितंबर को शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, जो मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप, मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग और वैराग्य की देवी हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में धैर्य, संयम और तपस्या का संचार होता है। मान्यता है कि मां को सफेद चीजें बहुत पसंद हैं, इसलिए उनकी पूजा में सफेद रंग के फूल और सफेद मिठाई का भोग लगाया जाता है।

    अगर आप इस नवरात्र व्रत रख रहे हैं, तो मां ब्रह्मचारिणी को भोग (Maa Brahmacharini Bhog) लगाने के लिए आप समा के चावल की स्वादिष्ट खीर बना सकते हैं। यह बनाने में बहुत आसान है और स्वाद में लाजवाब। आइए, जानते हैं इसकी सिंपल रेसिपी।

    समा के चावल की खीर बनाने के लिए सामग्री

    • समा के चावल - आधा कप
    • दूध - 1 लीटर (फुल क्रीम)
    • चीनी - आधा कप (स्वादानुसार)
    • काजू - 10-12 (बारीक कटे हुए)
    • किशमिश - 10-12
    • छोटी इलायची - 4-5 (पिसी हुई)

    समा के चावल की खीर बनाने की विधि

    • सबसे पहले समा के चावलों को अच्छी तरह धोकर 20-30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें।
    • इसके बाद, एक भारी तले वाले बर्तन में दूध को उबालने के लिए रखें। जब दूध में एक उबाल आ जाए, तो गैस की आंच धीमी कर दें।
    • अब भीगे हुए चावलों को पानी से निकालकर दूध में डालें और अच्छी तरह से मिला लें।
    • फिर खीर को धीमी आंच पर तब तक पकने दें, जब तक चावल पूरी तरह से नरम न हो जाएं और दूध गाढ़ा न हो जाए। बीच-बीच में चलाते रहें ताकि खीर बर्तन के तले में न लगे।
    • जब चावल पक जाएं, तो इसमें कटे हुए काजू और किशमिश डालकर कुछ मिनट और पकाएं।
    • अब खीर में चीनी मिलाएं और चीनी घुलने तक इसे लगातार चलाते रहें।
    • गैस बंद करने के बाद इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिला दें।
    • आपकी स्वादिष्ट समा के चावल की खीर तैयार है। इसे ठंडा या गरम, जैसे चाहें, मां ब्रह्मचारिणी को भोग लगाकर प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें।

