Navratri 2025: नवरात्र व्रत के लिए दूध, फल और मेवों से बनाएं फलाहार, शरीर में नहीं होगी एनर्जी की कमी

अक्सर नवरात्र के व्रत के दौरान लोग कमजोरी और थकान महसूस करते हैं जिसकी बड़ी वजह शरीर को सही पोषण न मिलना है। इस समस्या से बचने के लिए दूध फल और मेवों से बने ये 5 पौष्टिक फलाहार आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। बनाना-कोकोनट मिल्कशेक से लेकर बादाम केसर बर्फी तक ये सभी रेसिपीज आपको स्वाद के साथ-साथ भरपूर पोषण भी देंगी।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज मां दुर्गा के पहले स्वरूप यानी देवी शैलपुत्री की पूजा के साथ शारदीय नवरात्र (Navratri 2025) की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान 9 दिनों तक व्रत रखने का एक अलग ही महत्व है। ऐसे में, सात्विक और पौष्टिक डाइट लेना बहुत जरूरी होता है ताकि शरीर में एनर्जी बनी रहे और कमजोरी महसूस न हो।

अक्सर लोग व्रत में सिर्फ आलू या साबूदाने से बनी चीजें खाते हैं, जिससे शरीर को पूरे पोषण नहीं मिल पाता। इसलिए, अगर आप इस बार अपने व्रत को हेल्दी तरीके से रखना चाहते हैं, तो दूध, फल और मेवों से बने फलाहार (Navratri Vrat Recipes) को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। ये न सिर्फ आपको दिन भर तरोताजा रखेंगे, बल्कि शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी देंगे। आइए जानते हैं।

बादाम-केसर बर्फी (Image Source: AI-Generated) अगर आपको मीठा पसंद है, तो बादाम-केसर बर्फी आपके लिए एकदम सही ऑप्शन है। यह पारंपरिक मिठाई बनाने में बहुत आसान है और इसे खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। बादाम में प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ फैट होता है, जो लंबे समय तक पेट भरा रखता है। वहीं, केसर न सिर्फ स्वाद और सुगंध बढ़ाती है, बल्कि इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इस बर्फी को घर पर बनाकर आप व्रत के दौरान मीठे की क्रेविंग को भी शांत कर सकते हैं।

सामग्री: भीगे हुए बादाम, शुद्ध केसर, थोड़ी चीनी या गुड़ और इलायची पाउडर। बनाना-कोकोनट मिल्कशेक (Image Source: AI-Generated) केले और नारियल से बना यह शेक आपको पूरे दिन तरोताजा और ऊर्जावान रखेगा। केला इंस्टेंट एनर्जी का एक बेहतरीन सोर्स है, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर और पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता है। दूसरी ओर, नारियल का दूध या पानी शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स आपको लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। यह शेक व्रत में ब्रेकफास्ट के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है।

सामग्री: पका हुआ केला, नारियल का दूध या पानी और मिठास के लिए थोड़ा शहद। शकरकंद और अनार की चाट (Image Source: AI-Generated) यह चाट न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट है, बल्कि फाइबर और विटामिन से भी भरपूर है। शकरकंद में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो धीरे-धीरे एनर्जी देते हैं और पेट को भरा रखते हैं। वहीं, अनार में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। इस चाट में धनिया पत्ती और नींबू का रस डालकर आप इसे और भी चटपटा बना सकते हैं।

सामग्री: उबली हुई शकरकंद, अनार के दाने, धनिया पत्ती, नींबू का रस और सेंधा नमक। लौकी और दूध की रबड़ी (Image Source: AI-Generated) यह एक ट्रेडिशनल मिठाई है, जिसे व्रत में खास तौर पर बनाया जाता है। लौकी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए यह पेट को हल्का रखती है और शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखती है। लौकी को दूध के साथ मिलाकर बनाई गई यह रबड़ी न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसे खाने से पेट में भारीपन भी महसूस नहीं होता।